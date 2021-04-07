Savaşçı dizisinin yayın tarihi belli oldu- Savaşçı ne zaman yayınlanacak?
Savaşçı dizisinin yayın tarihi belli oldu. Bu yıl birbirinden usta isimleri kadrosuna dahil eden Savaşçı nisan ayında kaldığı yerden devam edecek. İlk olarak 2017 yılında izleyici karşısına çıkan ve büyük bir izleyici kitlesine sahip olan Savaşçı uzun bir süredir ekran macerasına ara vermişti. Peki, Savaşçı ne zaman yayınlanacak?
Uzun süredir ekrana dönmesi beklenen Savaşçı dizisinin ekranlara döneceği tarih belli oldu. Tamer Karadağlı ve Ediz Hun gibi deneyimli isimleri kadrosuna katan Savaşçı dizisi 5. sezonuyla kaldığı yerden devam edecek. Tamer Karadağlı sosyal medya hesabından 17 Nisan yani Cumartesi günü de yeni bölümün yayımlanamayabileceğini belirterek net tarihi FOX Tv'nin duyuracağını bildirdi.
SAVAŞÇI DİZİSİNİN YENİ SEZON KADROSUNDA KİMLER VAR?
“Bordo Berelilerin” hikayesinin anlatılacağı dizinin oyuncu kadrosunda; Sarp Levendoğlu, Murat Serezli, Tamer Karadağlı, Ekin Mert Daymaz, Erkan Meriç, Anıl Tetik, Ali Tarık Fındık, Serkan Kuru, Serenay Aktaş, Ersin Olgaç, Serhat Nalbantoğlu, Elit Andaç Çam, Şahverdi Ali Eren, Esma Soysal, Yiğit Anıl Dinkçi, Feyza Sevil Güngör, Güneş Zavrak ve Ediz Hun, Alp Öyken ile Zerrin Sümer gibi birbirinden başarılı oyuncular yer alıyor.