Savaşçı dizisi bu hafta neden yok, yeni bölüm ne zaman?

Savaşçı'nın 22 Mart'ta yayınlanması beklenen 97. bölümü ertelendi. En son 14 Mart 2020'de izleyicilerle buluşan Savaşçı'nın yeni bölüm tarihi dizinin takipçileri tarafından merak ediliyor.

Bu hafta Savaşçı'nın yeni bölümü yerine Mucize Doktor tekrar bölümü yayınlanacak. Corona virüsü sebebiyle pek çok dizinin çekimlerine ara verildi, bu dizilerden biri de Savaşçı oldu. Savaşçı yeni bölüm tarihiyle ilgili ise henüz yeni bir açıklama yapılmadı.



SAVAŞÇI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?



Yüzbaşı Haydar’ın Türk Üssü’nden uzaklaştırdığı bomba yüklü araç infilak ederken, Kılıç Timi Yörük Haydar’ın akibetini merak ediyordur. Bu arada karargaha gelen, kaynağı belli olmayan bir istihbarat herkesi şaşkına çevirir. Hemen harekete geçen Kılıç Timi, Kopuz Albay’ın yaptığı plan doğrultusunda ikiye bölünür. Ancak gelişen ilginç olaylar, kafaları daha da karıştırır. Kopuz Albay ve Kutalmış Paşa karargahta, büyük bir tedirginlikle timden gelecek haberi beklerken, Kılıç Timi her şeyden habersiz kendileri için hazırlanmış tuzağa adım adım yaklaşmaktadır…