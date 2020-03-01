Savaşçı dizisi bu hafta neden yok? Savaşçı yeni bölüm ne zaman?

Savaşçı'nın 1 Mart'ta yayınlanması beklenen 95. bölümü ertelendi. En son 23 Şubat 2020'de izleyicilerle buluşan Savaşçı'nın yeni bölüm tarihi dizinin takipçileri tarafından merak ediliyor. Peki, Savaşçı dizisi bu hafta neden yok, askeri dizinin yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?

SAVAŞÇI NEDEN YOK?



Türkiye'yi yasa boğan şehit haberlerinin ardından bazı programlar ve diziler yayın akışından çıkarıldı. Savaşçı dizisi yerine 1 Mart Pazar akşamı Hadi Be Oğlum isimli Türk filmi yayınlanacak.



SAVAŞÇI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?



Savaşçı'nın 95. yeni bölümü 8 Mart Pazar akşamı ekrana gelecek.



YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?



Haydar Yüzbaşı üssün gönderindeki Türk Bayrağı’nı indirmeye kalkan adamı vurmuştur. Türk Askerleri ve üssün çevresinde toplanan bölge halkı arasında ipler gerilirken, Merlin’in ikinci hamlesi işleri içinden çıkılmaz bir duruma sokar. Bir anda ortalık ateş çemberine döner. Ancak Kağan Yüzbaşı eline geçen önemli bir bilgiyle, bölge halkını sakinleştirmek için harekete geçer. Bir süre üs çevresinde sakinlik sağlansa da haberi alan Merlin’in vazgeçmeye niyeti yoktur. Sürpriz bir şekilde Kılıç Timi’nin karşısına çıkan Merlin’in oyunu, herkesi şaşkına çevirirken, hazırladığı tuzak gerilimi daha da yükseltecektir.