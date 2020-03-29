Savaşçı bu akşam neden yok? Savaşçı 97. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Berk Oktay, Sarp Levendoğlu, Murat Serezli, Gaye Turgut Evin, Müjde Uzman, Yeliz Akkaya ve Nazan Diper'in başrollerini paylaştığı, her hafta FOX TV ekranlarında yayınlanan Savaşçı dizisi ekran macerasına kısa bir ara verdi. Dizinin takipçileri, 29 Mart akşamı yayınlanması beklenen Savaşçı'nın yeni bölümünün ekranlara gelmemesinden dolayı, yeni bölüm akıbetini sorgulamaya başladı. peki, Savaşçı ne zaman? Savaşçı bu akşam var mı? İşte, merak edilenler.

Dizinin yayın saatinde bu hafta Savaşçı'nın yeni bölümü yerine sinema filmi ekranlara gelecek. Corona virüsü sebebiyle pek çok dizinin çekimlerine ara verildi, bu dizilerden biri de Savaşçı oldu. Savaşçı yeni bölüm tarihiyle ilgili ise henüz yeni bir açıklama yapılmadı.

SAVAŞÇI YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yayın tarihinin henüz belli olmaması nedeniyle, yeni bölüm fragmanı da yayınlanmadı. Gelişmeleri haberlerimizde aktaracağız.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yüzbaşı Haydar’ın Türk Üssü’nden uzaklaştırdığı bomba yüklü araç infilak ederken, Kılıç Timi Yörük Haydar’ın akibetini merak ediyordur. Bu arada karargaha gelen, kaynağı belli olmayan bir istihbarat herkesi şaşkına çevirir. Hemen harekete geçen Kılıç Timi, Kopuz Albay’ın yaptığı plan doğrultusunda ikiye bölünür. Ancak gelişen ilginç olaylar, kafaları daha da karıştırır. Kopuz Albay ve Kutalmış Paşa karargahta, büyük bir tedirginlikle timden gelecek haberi beklerken, Kılıç Timi her şeyden habersiz kendileri için hazırlanmış tuzağa adım adım yaklaşmaktadır…