Savaşçı 97. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son bölümde neler oldu?

FOX TV ekranlarında yayınlanan Savaşçı 15 Mart Pazar akşamı izleyicilerle buluştu. Dizinin bu haftaki bölümünde Haydar’ın akıbeti ekran başındakileri meraklandırdı. Savaşçı'nın heyecan dolu son bölümünün ardından gözler yeni bölüm fragmanına çevrildi. Peki, Savaşçı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, Savaşçı 97. bölümle ilgili merak edilenler.

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığı zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yüzbaşı Haydar’ın Türk Üssü’nden uzaklaştırdığı bomba yüklü araç infilak ederken, Kılıç Timi Yörük Haydar’ın akibetini merak ediyordur. Bu arada karargaha gelen, kaynağı belli olmayan bir istihbarat herkesi şaşkına çevirir. Hemen harekete geçen Kılıç Timi, Kopuz Albay’ın yaptığı plan doğrultusunda ikiye bölünür. Ancak gelişen ilginç olaylar, kafaları daha da karıştırır. Kopuz Albay ve Kutalmış Paşa karargahta, büyük bir tedirginlikle timden gelecek haberi beklerken, Kılıç Timi her şeyden habersiz kendileri için hazırlanmış tuzağa adım adım yaklaşmaktadır.