Savaş Özdemir kimdir, nereli? Eşkıya Dünya Hükümdar Olmaz’ın Tipi’si olarak tanınıyor

Savaş Özdemir, İzmir Eşrefpaşa Lisesi’nden 1991 yılında mezun oldu ve aynı yıl Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Oyunculuğu bölümünü kazandı. Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Oyunculuğu Bölümünden mezun olduktan sonra, 1997 yılında Devlet Tiyatrosuna girdi ve bu süre zarfında birçok oyunda oyuncu, yönetmen ve yazar olarak görev aldı. Birçok dizide yer aldı. Savaş Özdemir aynı zamanda 2007-2008 yılları arasında Show TV'de başlayan Kurtlar Vadisi Pusu adlı dizide rol aldı.



2011 yılında İstanbul Devlet Tiyatrosuna atanan Savaş Özdemir’in oynadığı oyunlardan bazıları; Kadıncıklar, Ali Ayşeyi Seviyo, Bir Anarşistin Kaza Sonucu Ölümü, Soytarılar, Fırtına, Köprüden Görünüş, Cadı Kazanı, Oyunun Oyunu, Beşinci Frank, Pazartesi Perşembe, Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz…



Adana Devlet Tiyatrosunda 2007-2008 sezonunda Necati Cumalı’nın ”Derya Gülü” ve 2011-2012 sezonundaysa Emanuel Marie’nin “Beyaz” adlı oyunlarını yönetti.



2015 yılında Atv'de başlayan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Tipi rolünü canlandırdı, bu karakter ile ismini geniş bir kitleye duyurdu. Aynı zamanda dizinin oyuncularıyla çekilen Aman Reis Duymasın filminde de rol almıştır.

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