Åžatosunda tatlÄ± hayat sÃ¼rmÃ¼ÅŸtÃ¼... Elmas yÃ¼zÃ¼ÄŸÃ¼ okyanusa atmÄ±ÅŸ... ÃœnlÃ¼ oyuncu iÅŸte bÃ¶yle battÄ±

Ama bazÄ±larÄ± da vardÄ±r ki ekonomik zorluklar yaÅŸasalar bile bunu telafi etmek iÃ§in var gÃ¼Ã§leriyle Ã§alÄ±ÅŸÄ±rlar... TÄ±pkÄ± emeklilik Ã§aÄŸÄ±nda bile genÃ§lik yÄ±llarÄ±nÄ± aratmadan Ã§abalayan Nicolas Cage gibi.

BugÃ¼n 61 yaÅŸÄ±nda olan Cage, son zamanlarda parasÄ±nÄ± yanlÄ±ÅŸ harcadÄ±ÄŸÄ± hatta har vurup harman savurduÄŸu, yanlÄ±ÅŸ yatÄ±rÄ±mlar yaptÄ±ÄŸÄ± iÃ§in ekonomik zorluklar yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± haberleriyle gÃ¼ndemde...

Hatta yine iddialara bakÄ±lÄ±rsa sÄ±rf bu yÃ¼zden setten sete koÅŸuyor.

ELMAS YÃœZÃœÄžÃœ GÃ–ZÃœNÃœ BÄ°LE KIRPMADAN OKYANUSA ATMIÅž

Nicolas Cage ile ilgili olarak tam da bu konuda Ã§arpÄ±cÄ± bir gerÃ§ek kÄ±sa sÃ¼re Ã¶nce ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

Ã–nce kÃ¼Ã§Ã¼k bir hatÄ±rlatma... Cage, sinemanÄ±n en Ã§ok evlenip boÅŸanan yÄ±ldÄ±zlarÄ±ndan biri... Eski eÅŸlerinden biri de rock mÃ¼ziÄŸin efsanesi Elvis Presley ile Priscilla Presley'in kÄ±zÄ± Lisa Marie Presley'di...

BugÃ¼n artÄ±k 80'li yaÅŸlarÄ±nda olan Priscilla, hem iki yÄ±l Ã¶nce genÃ§ yaÅŸta Ã¶len kÄ±zÄ±nÄ± hem kocasÄ±nÄ± hem de hayatÄ±nÄ±n dÃ¶nÃ¼m noktalarÄ±nÄ± anlattÄ±ÄŸÄ± kitabÄ±nda Cage ile Lisa Marie evliyken yaÅŸanan bir kavgayÄ± da satÄ±rlara dÃ¶ktÃ¼.

Priscilla'nÄ±n Softly, As I Leave You: Life After Elvis adlÄ± kitabÄ±nda anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re Nicolas Cage ile Lisa Marie Presley, Ã¶yle sakin bir iliÅŸki yaÅŸamÄ±yordu... SÄ±k sÄ±k birbirleriyle hararetli kavgalara tutuÅŸuyorlardÄ±.

SONRA DALGIÃ‡ TUTTU AMA ELMAS YÃœZÃœK BULUNAMADI

Bunlardan biri de bir yat gezisi sÄ±rasÄ±nda yaÅŸandÄ±. Tabii bir parantez aÃ§Ä±p o yatÄ±n Nicolas Cage'e ait olduÄŸunu, oÄŸluna ithafen Weston adÄ±nÄ± verdiÄŸini de hatÄ±rlatalÄ±m.

Bir Ã¶ÄŸleden sonra Nicolas ile Lisa Marie bu yatla geziye Ã§Ä±ktÄ±. O gezide de aralarÄ±nda bÃ¼yÃ¼k bir kavga yaÅŸandÄ±...

O kadar bÃ¼yÃ¼dÃ¼ ki olaylar Lisa Marie, Nicolas'Ä±n kendisine evlenme teklif ederken verdiÄŸi altÄ± karatlÄ±k, 65 bin dolar deÄŸerindeki yÃ¼zÃ¼ÄŸÃ¼ parmaÄŸÄ±ndan Ã§Ä±karÄ±p niÅŸanlÄ±sÄ±na doÄŸru attÄ±.

Nicolas Cage'in gÃ¶zÃ¼ yÃ¼zÃ¼ÄŸÃ¼n elmas olmasÄ±nÄ± da onu satÄ±n alÄ±rken Ã¶dediÄŸi parayÄ± da gÃ¶rmedi... Ona kendisine fÄ±rlatÄ±lan yÃ¼zÃ¼ÄŸÃ¼ tutup okyanusa attÄ±.

Tabii sonra dalgÄ±Ã§lar yÃ¼zÃ¼ÄŸÃ¼ bulmak iÃ§in bÃ¶lgede arama yaptÄ±, ama elmas yÃ¼zÃ¼kten hiÃ§bir iz bulamadÄ±lar.

SonrasÄ±nda Nicolas Cage, niÅŸanlÄ±sÄ±na daha bÃ¼yÃ¼k bir taÅŸÄ± olan elmas yÃ¼zÃ¼k verdi. Lisa Marie ile Nicolas, 2002 yÄ±lÄ±nda evlendi. Ama iki yÄ±l sonra da yollarÄ± ayrÄ±ldÄ±.

Bu arada Cage'in Lisa Marie de dahil dÃ¶rt kez evlenip boÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, beÅŸinci evliliÄŸini de 2021'de Riko Shibata ile yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatalÄ±m.

Â

NEDEN EKONOMÄ°K GÃœÃ‡LÃœK YAÅžADIÄžINI ANLATMIÅžTI

Bu olay da Cage'in neden bugÃ¼n bu yaÅŸÄ±nda hala deli gibi Ã§alÄ±ÅŸmak zorunda olduÄŸunun bir Ã¶zeti... Belki baÅŸka biri olsa Lisa Marie'nin fÄ±rlattÄ±ÄŸÄ± elmas yÃ¼zÃ¼ÄŸÃ¼ okyanusa fÄ±rlatmak yerine alÄ±p saklar ve sonra ortam yumuÅŸadÄ±ÄŸÄ±nda yeniden niÅŸanlÄ±sÄ±nÄ±n parmaÄŸÄ±na takardÄ±.

Nicolas Cage, bundan birkaÃ§ yÄ±l Ã¶nce neden ekonomik gÃ¼Ã§lÃ¼ÄŸe dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ anlatmÄ±ÅŸtÄ±.

Tam ve gerÃ§ek adÄ±yla Nicolas Kim Coppola, aslÄ±nda sinemanÄ±n efsane yÃ¶netmenlerinden Francis Ford Coppola'nÄ±n yeÄŸeni. Ama sinema dÃ¼nyasÄ±nda gerÃ§ek soyadÄ±nÄ± kullanmÄ±yor.

Nicolas Cage,990'larda kariyerinin en parlak dÃ¶nemini yaÅŸadÄ±.

Hatta 1995 tarihli Leaving Las Vegas adlÄ± filmle bir de Oscar kazandÄ±. Ama sonra borÃ§ bataÄŸÄ±na girdi ve bundan kurtulmak iÃ§in, birbirinden tuhaf hatta kendi deyimiyle "berbat" filmlerde kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§ti.

Ã‡ALIÅžMAK ONUN Ä°Ã‡Ä°N KURTARICI OLDU

Cage, iki yÄ±l Ã¶nce konuk olduÄŸu 60 Minutes (60 Dakika) adlÄ± programda kÄ±sa sÃ¼re Ã¶nce yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± ama sonunda toparladÄ±ÄŸÄ± bu karanlÄ±k ve zorluklarla dolu dÃ¶nemi anlattÄ±. Kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§tiÄŸi Renfield adlÄ± filmin tanÄ±tÄ±mÄ± iÃ§in programa konuk olan Nicolas Cage "Ã§alÄ±ÅŸmanÄ±n kendisi iÃ§in bir kurtarÄ±cÄ±" olduÄŸunu ifade etti.

BugÃ¼ne kadar ardÄ± ardÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± beÅŸ evlilikle de bilinen Nicolas Cage, daha kÄ±sa bir sÃ¼re Ã¶nce toparlamayÄ± baÅŸardÄ±ÄŸÄ± maddi problemlerine "aÅŸÄ±rÄ± emlak yatÄ±rÄ±mlarÄ±nÄ±n" neden olduÄŸunu itiraf etti.

Nicolas Cage'e programda Ä°ngiltere ve Almanya'da satÄ±n aldÄ±ÄŸÄ± ÅŸatolarÄ±, New Orleans'taki malikanesi ve Ã¶zel adasÄ± soruldu. Cage borÃ§ bataÄŸÄ±na saplanmasÄ±nÄ±n nedenini iÅŸte bu abartÄ±lÄ± emlak yatÄ±rÄ±mlarÄ±na baÄŸladÄ±.

ÃœnlÃ¼ oyuncu bu durumu ÅŸÃ¶yle deÄŸerlendirdi: "Bunun nedeni, 80 dolar Ã¶deyerek ahtapot yemem deÄŸildi. YaptÄ±ÄŸÄ±m, aÅŸÄ±rÄ±ya kaÃ§an emlak yatÄ±rÄ±mlarÄ±ydÄ±. Emlak piyasasÄ± Ã§Ã¶ktÃ¼ ve ben zamanÄ±nda o piyasadan Ã§Ä±kamadÄ±m. Borcum toplamda 6 milyon dolardÄ±. Hepsini Ã¶dedim." Nicolas Cage, o sÃ¼reÃ§te hiÃ§bir zaman iflas baÅŸvurusunda bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± da sÃ¶zlerine ekledi.

Ä°FLAS BAÅžVURUSU YERÄ°NE, NEFES ALMADAN Ã‡ALIÅžTI

Cage'in bu borÃ§lardan kurtulmak iÃ§in, iflas baÅŸvurusunda bulunmak yerine tercih ettiÄŸi yol farklÄ± oldu. AnlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re Las Vegas'a taÅŸÄ±ndÄ± ve hiÃ§ durmadan filmlerde rol almaya baÅŸladÄ±. YÄ±lda Ã¼Ã§ ya da dÃ¶rt filmde oynadÄ± ve bu ÅŸekilde yavaÅŸ yavaÅŸ borÃ§larÄ±ndan kurtuldu.



Deyim yerindeyse nefes almadan Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± o sÃ¼reci "karanlÄ±k zamanlar" diyerek tanÄ±mladÄ± Cage.



Sonra da sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼: " Ã‡alÄ±ÅŸmak, benim kurtarÄ±cÄ± meleÄŸimdi." ÃœnlÃ¼ oyuncu, borÃ§larÄ±nÄ± tamamen Ã¶demek uÄŸruna, sadece bir maaÅŸ Ã§eki iÃ§in prestiji olmayan rollerde kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§tiÄŸini itiraf etti. Cage, o Ã¶nemde oynadÄ±ÄŸÄ± bazÄ± filmleri "berbat" diye nitelendirdi.

AMCASI ÃœNLÃœ YÃ–NETMEN, ESÄ°N KAYNAÄžI Ä°SE JAMES DEAN

GerÃ§ek adÄ±yla Nicolas Kim Coppola, 1964 yÄ±lÄ±nda dÃ¼nyaya geldi. ÃœnlÃ¼ yÃ¶netmen Francis Ford Coppola, onun, kendi izinden ilerleyen kÄ±zÄ± Sofia Coppola, ailesinin sinemayla ilgilenen Ã¼yelerinden bazÄ±larÄ±.



BabasÄ± August Coppola bir edebiyat profesÃ¶rÃ¼, annesi Joy Vogelsang ile dansÃ§Ä± ve koreograftÄ±. Cage'in babasÄ± Ä°talyan, annesi ise Alman ve Polonya kÃ¶kenli.

Nicolas Cage'e oyuncu olma arzusu veren James Dean. Oyuncu henÃ¼z 24 yaÅŸÄ±ndayken kendi kullandÄ±ÄŸÄ± otomobille geÃ§irdiÄŸi kaza sonucunda hayata veda etmiÅŸti.

Oyuncu, Ã¼nlÃ¼ ailelerden gelen birÃ§ok kiÅŸinin yaptÄ±ÄŸÄ± gibi belki de kendisine birÃ§ok kapÄ±yÄ± kolayca aÃ§acak olan Coppola soyadÄ±nÄ± bir kenara bÄ±raktÄ±.

Onun yerine meslek hayatÄ±nda Cage soyadÄ±nÄ± kullanmaya karar verdi. Bu konudaki esin kaynaklarÄ± ise bir Ã§izgi roman kahramanÄ± olan Luke Cage ve Ã¼nlÃ¼ besteci John Cage.