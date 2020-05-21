Şaşkın Damat filmi ne zaman çekildi? Şaşkın Damat'ın oyuncuları kimdir?

Yönetmenliğini Zeki Ökten'in yaptığı Şaşkın Damat, patronunun yeğenine aşık olan bahçıvan Apti'nin komik öyküsünü anlatıyor. Kemal Sunal ve Meral Zeren'in başrolde olduğu filmde pek çok isim rol alıyor. İşte, Şaşkın Damat hakkında tüm merak edilenler...

Kemal Sunal'ın başrol olduğu 1975 yapımı filmde Meral Zeren, Bülent Kayabaş, Ali Şen, Ayfer Feray, Şeref Çokşeker Adile Naşit ve Turgut Boralı ile İhsan Yüce gibi isimler de rol alıyor. Filmin konusu ise şöyle;

"Genç bir kız olan Serpil, zengin amcası sayesinde rahat bir hayat yaşar. Serpil, sırf amcası Süleyman Bey’den para alabilmek için sık sık onu ziyaret eder ve kendisini olduğundan farklı gösterir. Amcası onun sakin bir yaşam sürdüğünü düşünse de Serpil ve ailesi uçarı bir hayat yaşamaktadır. Fakat bir gün amcası arkasından dönen işlerin hepsini öğrenir. Yeğenine büyük bir ders vermek isteyen Süleyman Bey, Serpil’i mirasından men etmekle tehdit eder. Mirasından yoksun bırakmamak içinse tek bir şartı vardır bahçıvan Apti ile evlenmesi gerekir. Saf bir adam olan Apti, Serpil’e hayranlık duymaktadır. Yapacak bir şeyi olmayan Serpil istemese de mirastan vazgeçmemek için Apti ile evlenmeyi kabul eder. Apti ve ailesi ile tatile çıkan Serpil burada gönlünü zengin bir iş adamına kaptırınca işler karışır. Serpil herkesten bu evliliği gizlemeye kararlıdır fakat bu durum sandığı kadar kolay olmayacaktır."

OYUNCU KADROSU

Kemal Sunal - Apti

Meral Zeren - Serpil

Bülent Kayabaş - Kadir

Ali Şen - Süleyman Bey

Ayfer Feray - Serpil'in Annesi

Şeref Çokşeker - Serpil'in Teyzesi

Adile Naşit - Öğretmen

Elif Pektaş - Nermin

Turgut Boralı - Dayı

Kahraman Kıral - Apti'nin Arkadaşı

İhsan Yüce - Boynuzlu Kazım

Muharrem Gürses - Müdür Ahmet

Sabahat İzgü - Ebe Raziye Elitez'in evindeki kadın