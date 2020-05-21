Şaşkın Damat filmi ne zaman çekildi? Şaşkın Damat'ın oyuncuları kimdir?
Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinden Şaşkın Damat'ın ne zaman çekildiği, konusu ve oyuncuları merak konusu oluyor. Güldüren senaryosuyla dikkat çeken filmde, yayınlandığı dönemin önemli oyuncuları rol alıyor. Unutulmaz film zaman zaman televizyon ekranlarına geldiğinde, sinemaseverlerin araştırmaları hız kazanıyor. Peki, Şaşkın Damat filmi ne zaman çekildi? Şaşkın Damat'ın oyuncuları kimdir?
Yönetmenliğini Zeki Ökten'in yaptığı Şaşkın Damat, patronunun yeğenine aşık olan bahçıvan Apti'nin komik öyküsünü anlatıyor. Kemal Sunal ve Meral Zeren'in başrolde olduğu filmde pek çok isim rol alıyor. İşte, Şaşkın Damat hakkında tüm merak edilenler...
Kemal Sunal'ın başrol olduğu 1975 yapımı filmde Meral Zeren, Bülent Kayabaş, Ali Şen, Ayfer Feray, Şeref Çokşeker Adile Naşit ve Turgut Boralı ile İhsan Yüce gibi isimler de rol alıyor. Filmin konusu ise şöyle;
"Genç bir kız olan Serpil, zengin amcası sayesinde rahat bir hayat yaşar. Serpil, sırf amcası Süleyman Bey’den para alabilmek için sık sık onu ziyaret eder ve kendisini olduğundan farklı gösterir. Amcası onun sakin bir yaşam sürdüğünü düşünse de Serpil ve ailesi uçarı bir hayat yaşamaktadır. Fakat bir gün amcası arkasından dönen işlerin hepsini öğrenir. Yeğenine büyük bir ders vermek isteyen Süleyman Bey, Serpil’i mirasından men etmekle tehdit eder. Mirasından yoksun bırakmamak içinse tek bir şartı vardır bahçıvan Apti ile evlenmesi gerekir. Saf bir adam olan Apti, Serpil’e hayranlık duymaktadır. Yapacak bir şeyi olmayan Serpil istemese de mirastan vazgeçmemek için Apti ile evlenmeyi kabul eder. Apti ve ailesi ile tatile çıkan Serpil burada gönlünü zengin bir iş adamına kaptırınca işler karışır. Serpil herkesten bu evliliği gizlemeye kararlıdır fakat bu durum sandığı kadar kolay olmayacaktır."
OYUNCU KADROSU
Kemal Sunal - Apti
Meral Zeren - Serpil
Bülent Kayabaş - Kadir
Ali Şen - Süleyman Bey
Ayfer Feray - Serpil'in Annesi
Şeref Çokşeker - Serpil'in Teyzesi
Adile Naşit - Öğretmen
Elif Pektaş - Nermin
Turgut Boralı - Dayı
Kahraman Kıral - Apti'nin Arkadaşı
İhsan Yüce - Boynuzlu Kazım
Muharrem Gürses - Müdür Ahmet
Sabahat İzgü - Ebe Raziye Elitez'in evindeki kadın
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