Saruhan Hünel’in kardeşi Aslı Hünel kimdir, kaç yaşında? Eşi Savaş Yurtsever hakkında bilgiler

Aslı Hünel, 4 Haziran 1977 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. 1977 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Aslı Hünel oyuncu Saruhan Hünel’in kardeşidir. Annesi Arap, babası Selanik göçmenidir. Aslı Hünel müzik yaşantısına Üsküdar Musiki Cemiyeti'nde başladı. 14 yaşlarına geldiğinde şan dersi almaya başladı. Sanatçı kişiliğiyle bilinen Aslı Hünel, ‘Aslı Hünel ile Mutfak Keyfi’ adlı yemek programını sundu. Türkiye'nin çeşitli noktalarında sahne alarak müzikseverlerle buluşan Aslı Hünel, 'Bambaşka' isimli albümünde yer alan çalışmaları da kliplendirmeye devam ediyor.

EŞİ SAVAŞ YURTSEVER KİMDİR?

Aslı Hünel'in 2018 nisan ayında nikah masasına oturduğu Savaş Yurtsever, bir otomobil firmasında otomobil satış müdürü olarak çalışıyor. 1975 doğumlu Yurtsever aynı zamanda iş adamı olarak biliniyor. Savaş Fatin Yurtsever'in Aslıhan Hünel'in abisi Saruhan Ünel'in 18 yıllık arkadaşı olduğu öğrenildi.