Saruhan Hünel: Başarılı bir işte olmaktan keyif aldım

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Uzun zamandır ekranlardan uzak olan başarılı oyuncu, Arka Sokaklar’la izleyiciyle buluşacak olmasıyla ilgili “Başarılı bir işte olmaktan ve tipik mafya babası ezberini bozan Serdar’ı oynamaktan keyif aldım” deyip ekledi:

İçime sinen bir proje olmasını bekledim. Bundan önce oynadığım projeler hep çok güçlü ve hafızalarda yer bırakan işler oldu. Sanırım aynı izi bırakarak devam etmek istiyorum.

“ARKA SOKAKLAR DİLİNİ BİLDİĞİM BİR İŞ”

Ekran yolculuğunda 19’uncu sezonuyla izleyiciyle buluşan Arka Sokaklar, kadrosuna güçlü isimler ekleyerek hikayesini taze tutmayı sürdürüyor. O isimlerin yeni halkası Saruhan Hünel oldu. Usta aktör diziye İstanbul yeraltı dünyasının önemli ve korkulan ‘babalarından’ Serdar Bulut karakteriyle konuk oyuncu olarak dahil oldu. Uzun süren ekran orucuna Arka Sokaklar ile nokta koyan Hünel, “Dilini bildiğiniz bir işin içinde yer almak bir oyuncu için konfor alanı. Arka Sokaklar’ın hem kamera önündeki hem de kamera arkasındaki uyumu bu işin bu kadar zamandır izlenilmesinin en büyük sebebi. Sete konuk olduğunuzda bunu hemen anlıyorsunuz. Ben de böylesi başarılı bir işte olmaktan keyif aldım” diye konuştu.

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“SERDAR ÖZÜNDE DUYGUSAL BİR ADAM”

Saruhan Hünel, izleyicileri her bölümde ayrı bir maceraya ortak eden Arka Sokaklar’a yeni bir soluk getiren Serdar Bulut’un tipik bir mafya babası olmadığına dikkat çekti: Serdar Bulut kendi içerisinde derinliği olan, kendi adaletini sağlama sebeplerini gördüğümüzde hak da verdiğimiz bir karakter. Eşini kaybedip küçük oğlu ile yalnız kalan, acılarını içinde yaşayan ama dışarıda bir o kadar da sert ve acımasız olabilen ama özünde duygusal bir adam. Bildiğimiz tipik mafya babası değil yani. Hani bazı karakterlerde kötü karakterlere bir yanınız sempati duyar ve kendini sevdirir ya, Serdar tam olarak böyle bir karakter.

EFSANE DİZİNİN EFSANE EKİBİ

Türker İnanoğlu’nun imzasını taşıyan, yapımcılığını D Media’nın üstlendiği Arka Sokaklar; Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Oya Okar, Ozan Çobanoğlu, Ebru Cündübeyoğlu, Özlem Çınar, Burak Satıbol gibi başarılı oyuncuları kadrosunda buluşturuyor. Senaryosunu Ozan Yurdakul ve Sinan Yurdakul’un yazdığı Arka Sokaklar’ın yönetmenliğini Baran Özçaylan üstleniyor.

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HER CUMA KANAL D’DE

Arka Sokaklar, yeni bölümleri ile her cuma 20.00’de Kanal D’de ekrana geliyor.