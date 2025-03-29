Saruhan Hünel Arka Sokaklar'da... Ekibin yeni belalısı mafya babası Serdar!

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YERALT DÜNYASININ KORKULAN BABASI

Ekran yolculuğunda 19'uncu sezonuyla izleyiciyle buluşan Arka Sokaklar, kadrosuna güçlü isimler ekleyerek hikayesini taze tutmayı sürdürüyor. O isimlerin sonuncusu Saruhan Hünel oldu. Usta aktör diziye İstanbul yeraltı dünyasının önemli ve korkulan 'babalarından' Serdar Bulut karakteriyle konuk olacak.

CEYHUN, METİN'İN BAŞINI BELAYA SOKACAK

İzleyicileri her bölümde ayrı bir maceraya ortak eden Arka Sokaklar'da Rıza Baba ve ekibinin yolu Serdar Bulut ile geçmişteki bir cinayet dosyası yeniden açılınca kesişecek. Radarlarına giren bu tehlikeli düşmanı alt etmek için kolları sıvayan Rıza Baba ve ekibinin planları beklenmedik bir gelişmeyle çıkmaza girecek. Çünkü Ceyhun yüzünden Metin'in başı büyük belaya girecek ve gelecekte kopacak büyük fırtınanın ilk tohumları olacak.

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EFSANE DİZİNİN EFSANE EKİBİ

Türker İnanoğlu'nun imzasını taşıyan, yapımcılığını D Media'nın üstlendiği Arka Sokaklar; Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Oya Okar, Ozan Çobanoğlu, Ebru Cündübeyoğlu, Özlem Çınar, Burak Satıbol gibi başarılı oyuncuları kadrosunda buluşturuyor. Senaryosunu Ozan Yurdakul ve Sinan Yurdakul'un yazdığı Arka Sokaklar'ın yönetmenliğini Baran Özçaylan üstleniyor.

HER CUMA KANAL D'DE

Arka Sokaklar, yeni bölümleri ile her cuma 20.00'de Kanal D'de ekrana geliyor.