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Şarkılar Bizi Söyler’in konukları belli oldu! 9 Nisan Şarkılar Bizi Söyler bu hafta konukları

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Şarkılar Bizi Söyler’in konukları belli oldu 9 Nisan Şarkılar Bizi Söyler bu hafta konukları

Şarkılar Bizi Söyler konukları arasında bu hafta da birbirinden ünlü isimler bulunuyor. Şarkılar Bizi Söyler hafta cumartesi akşamları Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Sevilen programda bu hafta Karışık Kaset - Ercan Saatçi Şarkıları gecesi yaşanacak. Peki, 9 Nisan Şarkılar Bizi Söyler konukları arasında kimler var?

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Şarkılar Bizi Söyler konukları yayınlanan fragman ile belli oldu. Kanal D ekranlarında yayınlanan ve Hakan Altun, Hüsnü Şenlendirici ve Sibel Can’ın sunuculuğunu yaptığı Şarkılar Bizi Söyler de bu hafta Ercan Saatçi rüzgarı esecek. Sevilen isimler karışık kaset konseptinde Ercan Saatçi şarkılarını seslendirecekler.

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER’İN KONUKLARI ARASINDA KİMLER VAR?

Şarkılar Bizi Söyler'in bu haftaki bölümünde "Karışık Kaset - Ercan Saatçi Şarkıları" gecesi yaşanacak. Programın bu haftaki konukları ise Ercan Saatçi, Emel Müftüoğlu, Oktay Kaynarca oluyor.

Şarkılar Bizi Söyler’in konukları belli oldu 9 Nisan Şarkılar Bizi Söyler bu hafta konukları

Hakan Altun, Hüsnü Şenlendirici ve Sibel Can’ın sunuculuğunu yaptığı Şarkılar Bizi Söyler yeni bölümü ile 9 Nisan Cumartesi akşamı saat 20.00’de yayınlanacak.

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