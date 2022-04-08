Şarkılar Bizi Söyler’in konukları belli oldu! 9 Nisan Şarkılar Bizi Söyler bu hafta konukları

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Şarkılar Bizi Söyler konukları yayınlanan fragman ile belli oldu. Kanal D ekranlarında yayınlanan ve Hakan Altun, Hüsnü Şenlendirici ve Sibel Can’ın sunuculuğunu yaptığı Şarkılar Bizi Söyler de bu hafta Ercan Saatçi rüzgarı esecek. Sevilen isimler karışık kaset konseptinde Ercan Saatçi şarkılarını seslendirecekler.

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER’İN KONUKLARI ARASINDA KİMLER VAR?

Şarkılar Bizi Söyler'in bu haftaki bölümünde "Karışık Kaset - Ercan Saatçi Şarkıları" gecesi yaşanacak. Programın bu haftaki konukları ise Ercan Saatçi, Emel Müftüoğlu, Oktay Kaynarca oluyor.

Hakan Altun, Hüsnü Şenlendirici ve Sibel Can’ın sunuculuğunu yaptığı Şarkılar Bizi Söyler yeni bölümü ile 9 Nisan Cumartesi akşamı saat 20.00’de yayınlanacak.