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Şarkılar Bizi Söyler’in konukları belli oldu! 26 Mart Şarkılar Bizi Söyler bu hafta konukları

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Şarkılar Bizi Söyler’in konukları belli oldu 26 Mart Şarkılar Bizi Söyler bu hafta konukları

Şarkılar Bizi Söyler’in bu haftaki konukları yayınlanan fragman ile belli oldu. Her hafta cumartesi akşamları ekrana gelen sevilen program saat 20:00’de başlıyor. Şarkılar Bizi Söyler’de bu hafta ‘Arabesk Şarkılar’ gecesi yaşanacak. Peki, Şarkılar Bizi Söyler’in konukları kimdir? İşte 26 Mart Şarkılar Bizi Söyler konukları

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Şarkılar Bizi Söyler'in bu haftaki konukları arasında yine ünlü isimler bulunuyor. Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici’nin sunuculuğunu yaptığı programda arabesk rüzgarı esecek. Programın bu haftaki konukları arasında arabeskin sevilen isimleri var.

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER’İN KONUKLARI ARASINDA KİMLER VAR?

Şarkılar Bizi Söyler'in bu haftaki bölümünde "Arabesk Şarkılar" gecesi yaşanacak. Programın bu haftaki konukları ise Cengiz İmren, Kader ve Cansever oluyor.

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Programın bu bölümünde, efkâr dolu arabesk şarkılar söylenecek, “Damar Arabesk Gecesi” konseptli programın açılışı “İki Gözüm İki Çeşme” şarkısıyla yapılacak.

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