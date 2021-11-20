Şarkılar Bizi Söyler'in bu hafta konuğu şarkıcı Berdan Mardini! Şarkıcı Berdan Mardini kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?

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Türk müziğinin iki başarılı yorumcusu Sibel Can ve Hakan Altun ile usta klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici’yi aynı sahnede bir araya getiren Şarkılar Bizi Söyler yeni bölümüyle Arabesk şarkılarını ünlü isimlerle birlikte seslendirecekler. Bu isimlerden biri olan Altay'ın hayatı da merak konusu oldu. İşte şarkıcı Berdan Mardini şarkıları ve hayatı hakkında bilgiler...

BERDAN MARDİNİ KİMDİR?

5 Kasım 1978 tarihinde Diyarbakır'da dünyaya gelen Berdan Mardini, babasının devlet memuru olması nedeniyle çocukluğunu farklı şehirlerde geçirdi. Ailesi aslen Mardinlidir. Diyarbakır'da başladığı ilkokul eğitimine Isparta'nın Gelendost ilçesinde devam eden Berdan Mardini, o yıllarda tiyatro ve müzik gibi faaliyetlere ilgilendi, ses yarışmasına katıldı. Babasının emekli olmasından sonra ailesi ile birlikte İstanbul'a yerleşen Mardini, lise eğitimini İstanbul Avcılar'da Süleyman Nazif Lisesi'nde sürdürdü.

Üniversite sınavlarını kazanamayan Berdan Mardini, babasının açtığı tekstil atölyesinde çalıştı. Burada 2 yıl boyuncu çeşitli pozisyonlarda çalışmasının ardından bağlama kursuna başlayan Berdan Mardini, tesadüf eseri bir eğlence mekanından şarkı söylemesinin ardından müzik dünyasına adım atmış oldu.

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90'lı yılların sonunda gece kulüpleri ve türkü bar tarzı mekanlarda şarkıcılık yapan Berdan Mardini, bu dönemde eğitim almayı çok istediği konservatuar sınavlarına girmiş ancak başarılı olamamıştır. Berdan Mardini ilk albümünü 2000 yılında çıkarmış ancak teknik problemler nedeniyle bu albüm piyasaya sürülmemiştir. 2002 yılında çok istediği "Aman Aman" albümünü çıkardı ve bu albüm sonrası geniş kitleler tarafından tanındı. Berdan Mardini'ye esas şöhretini kazandıran ise "Senden Çocuğum Olsun" adlı şarkısıdır.