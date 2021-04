Şarkılar Bizi Söyler'den Ferdi Özbeğen geçti

ŞARKILAR FERDİ ÖZBEĞEN’İ SÖYLEDİ...

Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici’yi bir araya getiren Şarkılar Bizi Söyler’in altıncı bölümünde Türk Müziği’nin efsanesi Ferdi Özbeğen’in seslendirdiği şarkıları söylendi.

Gündüzüm Seninle, Dilek Taşı, Ağla Halime, Bir Sevgi İstiyorum gibi Ferdi Özbeğen’in seslendirdiği en sevilen şarkıları Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici tarafından yorumlandı.

ATA DEMİRER’İN SESİNDEN FERDİ ÖZBEĞEN ŞARKILARI...

Şarkılar Bizi Söyler’in konuğu olan Ata Demirer, Ferdi Özbeğen’in ölümsüz eserlerini seslendirdi. Ferdi Özbeğen ile bir ikon haline gelen kuyruklu beyaz piyanoya bu kez Ata Demirer oturdu. Ünlü komedyen piyano başındaki resitaline Ferdi Özbeğen’in hafızalardan silinmeyen “Gündüzüm Seninle” şarkısıyla başladı.

ATA DEMİRER’DEN KOMEDİ ŞOV

Şarkılar Bizi Söyler’in Ferdi Özbeğen adına düzenlediği özel gecenin özel konuğu ise bir Ferdi Özbeğen hayranı olan Ata Demirer’di. Ünlü komedyen seslendirdiği şarkılarla izleyenlere muhteşem bir müzik ziyafeti yaşattı. Seslendirdiği Ferdi Özbeğen şarkılarının yanı sıra esprileri ve muhteşem sohbetiyle de geceye renk katan Ata Demirer, yaptığı Hakan Altun taklidiyle de izleyenleri ekrana kilitledi.

OKUL YILLARINDAN SAHNEYE...

Ata Demirer ile arkadaşlığının okul yıllarına dayandığını bahseden Hakan Altun, ünlü komedyen ile ilgili olan birbirinden eğlenceli çocukluk hatıralarını paylaştı. Hakan Altun’un komik anılarının ardına Ata Demirer’den beklenmedik bir Hakan Altun taklidi gelince stüdyo şenlendi. Ünlü komedyenin, Hakan Altun’un konuşmasını ve ses tonunu taklit etmesi herkesi kahkahalara boğdu.

SÖYLEYEN ATA, DUYULAN İSE FERDİ ÖZBEĞEN’Dİ...

Şarkılar Bizi Söyler’de Ferdi Özbeğen’in seslendirdiği şarkıları söyleyen Ata Demirer, yorumuyla dinleyenleri kendine hayran bıraktı. Ünlü komedyenin sesindeki Ferdi Özbeğen tınıları başta Sibel Can, Hakan Altun, Hüsnü Şenlendirici ve stüdyodakileri mest etti.

EGE’NİN KARŞI KIYISINDAN ŞARKILAR...

Ünlü komedyen konuk olduğu Şarkılar Bizi Söyler’de Yunan Müziği’nin babası, ünlü buzika virtüözü Markos Vamkaris’in en efsane rebetikolarından biri olan Fragosiriani bestesini de eğlenceli yorumuyla seslendirdi. Ata Demirer’in yorumuyla şenlenen stüdyoda eğlenceli anlar yaşandı. Ata Demirer’in seslendirdiği eğlenceli yunan şarkısı ekran başındaki izleyicisinden de tam not aldı.

ATA’DAN ATA’YA BİR ZEYBEK...

“ŞARKILAR BİZİ SÖYLER”DEN BİR ZEYBEK GEÇTİ...

Ünlü klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici’nin klarnetinden çıkan ritimlere daha fazla dayanamayan Ata Demirer, soluğu sahnede aldı. Dans figürlerine Harmandalı’yla başlayan Ata Demirer, Zeybek dansıyla da izleyenleri kendisine hayran bıraktı. Ünlü komedyenin dans performansına Hakan Altun, Sibel Can ve Hüsnü Şenlendirici de katıldı. Efsane kadronun birlikte oynadığı Harmandalı Zeybeği muhteşem geceye imzasını attı.

“GÜL ALİ” ATA’YI OYNATTI...

Eğlenceli sohbetiyle izleyenlere kahkaha tufanı yaşatan, seslendirdiği şarkıların yanı sıra dans performanslarıyla da “Şarkılar Bizi Söyler”e damgasını vuran Ata Demirer, bu kez sergilediği bir başka dans performansıyla figürlerini konuşturdu. Klarnetin virtüözü Hüsnü Şenlendirici’nin “Gül Ali” resitaliyle kendini müziğin ritmine kaptıran ünlü komedyen muhteşem dansıyla hem sunucuları hem de set ekibini ayağa kaldırdı.

SİBEL CAN VE ATA DEMİRER’DEN GÜLME KRİZİ GEÇİRTEN DÜET

Ata Demirer’in konuk olduğu “Şarkılar Bizi Söyler”e damga vuran bir başka esprili ve komik olay ise ünlü komedyenin Sibel Can ile “Şaka Yaptım” şarkısında yaptığı düet esnasında yaşandı. Ata Demirer şarkının imalı ve manalı sözlerinden yola çıkarak kendini role kaptırınca olanlar oldu... Tabii Sibel Can da ünlü komedyenle bir olunca esprilerin sonu gelmek bilmedi, ikili ekran başındaki izleyicilere tiyatral bir düet performansı sergiledi.

HANGİSİ ATA?

ŞAHİN Mİ BİR GARİP SERÇE Mİ?

Geceye damga vuran bir başka Ata Demirer imzası ise yine Sibel Can ile yaptığı “Bağdat Yolu” düetinde yaşandı. Şarkının “Sen bir şahinsin, ben bir garip serçe” sözlerini söyledikleri anlarda kahkahalara boğulan ünlü komedyen “bir garip serçe” sözlerini kendisi seslendirince esprilerin ardı arkası kesilmedi. Şarkının aralarında kendini tutamayıp mikrofona konuşan Ata Demirer, “Şarkının sözlerini yanlış okuduk. Benden nasıl minik bir serçe olsun” diyerek kendini ti’ye aldı. Ünlü komedyenin düet esnasındaki sempatik tavırları ve esprileri geceye bir kez daha damgasını vurdu.

