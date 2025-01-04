×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

Şarkılar Bizi Söyler'de Ferdi Tayfur anılacak

Güncelleme Tarihi:

#Şarkılar Bizi Söyler#Ferdi Tayfur#Kanal D
Oluşturulma Tarihi: Ocak 04, 2025 17:54

Müziğin üç büyük ismi Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici’yi bir araya getiren müzik programı ‘Şarkılar Bizi Söyler’de arabesk müziğin kralı Ferdi Tayfur’un şarkıları söylenecek. Önceki gün vefat eden usta sanatçı Ferdi Tayfur’un şarkılarının yer aldığı ve daha önce ekrana gelen özel bölümle sanatçı Kanal D ekranında anılacak.

Haberin Devamı

 EFSANELEŞMİŞ FERDİ TAYFUR ŞARKILARI...

‘Şarkılar Bizi Söyler’de ‘Bana Sor’, 'Huzurum Kalmadı’, ‘Yaktı Beni’, ‘Ben de Özledim’, ‘Sabahçı Kahvesi’, ‘Çeşme’, ‘Fadime’nin Düğünü’ gibi Ferdi Tayfur’un en güzel şarkıları Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici tarafından yorumlanacak.

Şarkılar Bizi Söylerde Ferdi Tayfur anılacak

ANILARI DA YÂD EDECEKLER

Ferdi Tayfur’un kızı ünlü şarkıcı Tuğçe Tayfur, arabesk müziğin sevilen sesi Serkan Kaya, Türk Pop Müziği’nin güçlü yorumcusu Serdar Ortaç, Taksim Trio ve usta şair Ahmet Selçuk İlkan’ın da “Şarkılar Bizi Söyler”in konuğu olduğu bölümde usta sanatçı anılacak. Unutulmaz Ferdi Tayfur şarkılarını söyleyen sanatçılar Tayfur’la ilgili anılarını da anlatacak.

Haberin Devamı

Şarkılar Bizi Söylerde Ferdi Tayfur anılacak

Yapımcılığını Poll Production by Polat Yağcı’nın üstlendiği “Şarkılar Bizi SöylerFerdi Tayfur özel bölümü ile bu akşam saat 20.00’de Kanal D’de ekrana gelecek.

Şarkılar Bizi Söylerde Ferdi Tayfur anılacak

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Şarkılar Bizi Söyler#Ferdi Tayfur#Kanal D

BAKMADAN GEÇME!