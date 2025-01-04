Şarkılar Bizi Söyler'de Ferdi Tayfur anılacak

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EFSANELEŞMİŞ FERDİ TAYFUR ŞARKILARI...

‘Şarkılar Bizi Söyler’de ‘Bana Sor’, 'Huzurum Kalmadı’, ‘Yaktı Beni’, ‘Ben de Özledim’, ‘Sabahçı Kahvesi’, ‘Çeşme’, ‘Fadime’nin Düğünü’ gibi Ferdi Tayfur’un en güzel şarkıları Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici tarafından yorumlanacak.

ANILARI DA YÂD EDECEKLER

Ferdi Tayfur’un kızı ünlü şarkıcı Tuğçe Tayfur, arabesk müziğin sevilen sesi Serkan Kaya, Türk Pop Müziği’nin güçlü yorumcusu Serdar Ortaç, Taksim Trio ve usta şair Ahmet Selçuk İlkan’ın da “Şarkılar Bizi Söyler”in konuğu olduğu bölümde usta sanatçı anılacak. Unutulmaz Ferdi Tayfur şarkılarını söyleyen sanatçılar Tayfur’la ilgili anılarını da anlatacak.

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Yapımcılığını Poll Production by Polat Yağcı’nın üstlendiği “Şarkılar Bizi Söyler” Ferdi Tayfur özel bölümü ile bu akşam saat 20.00’de Kanal D’de ekrana gelecek.