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Televizyon
Haber Giriş: 11.08.2021 - 08:17 | Son Güncelleme:

“Şarkılar Bizi Söyler” yeni sezonda da Kanal D'de!

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“Şarkılar Bizi Söyler” yeni sezonda da Kanal D'de!

Hakan Altun, yeni sezonda ekrana dönüyor. Ünlü sanatçı, geçtiğimiz nisan ayında Sibel Can ve Hüsnü Şenlendirici ile sunduğu Kanal D’de yayınlanan “Şarkılar Bizi Söyler” programının çekimleri öncesi fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı.

Altun, geçirdiği rahatsızlık sonucu programa ara vermek zorunda kalmıştı. “Şarkılar Bizi Söyler”, yeni sezonda Kanal D ekranında yeniden seyircisiyle buluşacak. Sibel Can ve Hakan Altun’un sunacağı programda Hüsnü Şenlendirici de klarnetiyle iki sanatçıya eşlik edecek. Programda her hafta müzik dünyasına adını altın harflerle yazdıran bir isim yer alacak. Programın çekimleri eylül ayında başlayacak.

“Şarkılar Bizi Söyler” yeni sezonda da Kanal Dde

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