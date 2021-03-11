Şarkılar Bizi Söyler konukları kimler?

Sibel Can ve Hakan Altun ile usta klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici'yi aynı sahnede bir araya getiren müzik-eğlence programı Şarkılar Bizi Söyler’in bu akşamki konukları merak ediliyordu. Şarkılar Bizi Söyler'in 11 Mart Perşembe akşamı yayınlanacak bölümünde romanların göz bebeği Kibariye, Türk Halk Müziğinin sevilen isimleri Kubat, Niran Ünsal ve usta oyuncu Nilgün Belgün gibi isimler konuk olacak.

Sevilen programda bu hafta Türkiye'nin güçlü seslerinden olan Sezen Aksu'nun çok sevilen şarkıları seslendirilecek.