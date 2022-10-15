Şarkılar Bizi Söyler bu akşam başlıyor!

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◊ Sibel Can: Yeniden başlamak büyük bir heyecan. Çok özledik. Üçüncü sezonumuz da çok güzel olacak.

◊ Hakan Altun: Bugüne kadar 2 bin 500’ün üzerinde şarkı söylemişiz. 250’den fazla konuk ağırlamışız. “Şarkılar Bizi Söyler” bizi birbirimize bağlayan bir program oldu. Türk halkına şimdiden iyi eğlenceler diliyorum.

◊ Hüsnü Şenlendirici: Bütün yaz girdiğim her dükkânda, gezdiğim her yerde “Ne zaman başlıyorsunuz?” dediler. Hepsine buradan selam olsun.

BİZ BURADA AİLE OLDUK

◊ Sibel Can: Yeni sezonda yine çok güzel şarkılar söyleyeceğiz. Harika konuklarımızı ağırlayacağız.

◊ Hakan Altun: Bu programda acayip güldüğümüz, inanılmaz efkârlanıp gözyaşı döktüğümüz nice anılarımız oldu. Bu sezon da öyle olacak.

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◊ Hüsnü Şenlendirici: Biz burada bir aile olduk. Çekimler nedeniyle bazen bir yorgunluk oluyor ama o yorgunluk bile özleniyor. Programı izleyince yorgunluk da geçiyor zaten.