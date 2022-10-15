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Şarkılar Bizi Söyler bu akşam başlıyor!

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#Sibel Can#Hakan Altun#Hüsnü Şenlendirici
Şarkılar Bizi Söyler bu akşam başlıyor
Oluşturulma Tarihi: Ekim 15, 2022 08:40

Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici’yi buluşturan Kanal D’nin sevilen müzik programı “Şarkılar Bizi Söyler” üçüncü sezonuna bu akşam başlıyor.

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◊ Sibel Can: Yeniden başlamak büyük bir heyecan. Çok özledik. Üçüncü sezonumuz da çok güzel olacak.

◊ Hakan Altun: Bugüne kadar 2 bin 500’ün üzerinde şarkı söylemişiz. 250’den fazla konuk ağırlamışız. “Şarkılar Bizi Söyler” bizi birbirimize bağlayan bir program oldu. Türk halkına şimdiden iyi eğlenceler diliyorum.

◊ Hüsnü Şenlendirici: Bütün yaz girdiğim her dükkânda, gezdiğim her yerde “Ne zaman başlıyorsunuz?” dediler. Hepsine buradan selam olsun.

Şarkılar Bizi Söyler bu akşam başlıyor

BİZ BURADA AİLE OLDUK

Sibel Can: Yeni sezonda yine çok güzel şarkılar söyleyeceğiz. Harika konuklarımızı ağırlayacağız.

Hakan Altun: Bu programda acayip güldüğümüz, inanılmaz efkârlanıp gözyaşı döktüğümüz nice anılarımız oldu. Bu sezon da öyle olacak.

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Hüsnü Şenlendirici: Biz burada bir aile olduk. Çekimler nedeniyle bazen bir yorgunluk oluyor ama o yorgunluk bile özleniyor. Programı izleyince yorgunluk da geçiyor zaten.

 

 

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#Sibel Can#Hakan Altun#Hüsnü Şenlendirici

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