Şarkıcı Ümit Yaşar kimdir?

Ümit Yaşar 1974'te Mersin'de dünyaya geldi. 1998 senesinden beri profesyonel olarak müzik yaşantısını sürdüren Ümit Yaşar, neyzen aynı zamanda müzik öğretmenidir. Özellikle Ateşlerde Yanacağım şarkısı ile geniş bir kitleye ulaşan Ümit Yaşar, Türk Müziği Devlet Konservatuarı mezunudur. İlk olarak 1997'de"Nazar Değmesin" albümünü çıkaran Ümit Yaşar, "Ateşlerde Yanacağım" ve "Son Defa" isimli parçaları ile çıkış yakaladı.