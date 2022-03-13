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Şarkıcı Altay kimdir, kaç yaşında, nereli? Altay İbo Show konukları arasında!

#Şarkıcı Altay#Altay Kimdir#İbo Show Konukları
Şarkıcı Altay kimdir, kaç yaşında, nereli Altay İbo Show konukları arasında

Pazar akşamlarının sevilen programlarından olan İbo Show konukları arasında bu hafta şarkıcı Altay da yer alıyor. Sevilen şarkılarını seslendirecek olan Altay, sahne performansı geniş bir kitleye sahip sanatçılarımızdan biri. Peki, şarkıcı Altay kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte şarkıcı Altay hakkında merak edilenler...

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İbrahim Tatlıses'in sunuculuğu üstlendiği ve şarkılar söylediği İbo Show her pazar konukları ile izleyenleri ekrana bağlamaya devam ediyor. Bu haftanın İbo Show konukları arasında yer alan şarkıcı Altay izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki, şarkıcı Altay kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte sevilen Altay şarkıları...

ŞARKICI ALTAY KİMDİR?

Asıl adı MEhmet Altay Biber olan şarkıcı Altay, 1970 Rize doğumludur. Gülsüm Biber ile evlidir. İlk albümü ''Kalpsizsin'', 2000 yılında yayımlandı. İkinci albümü ''Yolcu Yolunda Gerek'' Haziran 2001'de yayınlandı. 23 Kasım 2002'de ''Seninle'' albümü, 21 Haziran 2004'de ''Anadolu'dan Dünyaya'' albümlerini çıkardı. 20 Haziran 2006'da çıkan ''Öyle Olsun'' albümü, sanatçının Ahmet Özdem firması altında yayınlanan albümüdür. 29 Mayıs 2007'de ''Zor Bulursun'' albümünü çıkardı. Nisan 2009'da ise "Sana Bayılıyorum" ve 20 Mayıs 2010'da ise "Şekil A" albümü çıktı. 15 Nisan 2011'de Poll Production etiketiyle ''Elma'' teklisini çıkarmıştır. 9 Nisan 2013'de yine Poll Production ''Berduş'' albümünü çıkarmıştır. Mayıs 2015'de ''Bay Bay'' EP albümü çıkarmıştır.

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#Şarkıcı Altay#Altay Kimdir#İbo Show Konukları

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