Herkes onun nasıl bir yerde yaşadığını merak ediyor... Evinin kapısını kapalı tuttu... Ama bahçesini gezdirmeye doyamadı!

Ailesiyle birlikte yaşadığı ve büyük olasılıkla herkesin çok merak ettiği sarayının içini ve odalarını değilse bile göz kamaştıran bahçesini kameralar karşısında gözler önüne serdi...

BAHÇESİNİ GEZDİRE GEZDİRE BİTİREMEDİ

Bu ünlünün kim olduğuna gelirsek.... Büyük olasılıkla yaşadığı yerin her ayrıntısı merak edilen Danimarka Kraliçesi Mary.

Bir süredir kocası Kral Frederik ve çocuklarıyla birlikte tatilde olan Mary artık evine döndü ve beklenmedik bir etkinlikle de halkın karşısına çıktı...

Daha doğrusu kameralar karşısına.

53 yaşındaki dört çocuk annesi Mary, Fredensborg Sarayı'nın sadece ailesine ait olan özel bahçesinde TV programcısı ve tasarımcı Soren Vester'i ağırladı. Onu bahçesinin dört bir yanında gezdirdi ve bilgiler verdi.

Soren Vester'in Bahçesi - Biyoçeşitlilik ve Kale Bahçeleri adlı program dün gece Danimarka('da ekrana geldi.

Bu şekilde Kraliçe Mary de yaşadığı yerle ilgili olarak merak edenlere bir ipucu vermiş oldu.





GÖMLEĞİ DE BAHÇESİ GİBİ RENGARENKTİ

Mary'nin aynı zamanda tasarımcı olan Soren Vester'ı konuk ettiği programın kamera arkası görüntüleri Danimarka kraliyet ailesinin resmi Instagram hesabından da yayınlandı.

Bu arada güzel giyimiyle dünyanın stil ikonlarından biri olan Mary'nin, çekim sırasında giydiği gömleğin de büyük ilgi çektiğini hatırlatmadan geçmeyelim.

Kraliçe Mary, dünyanın 'gerçek külkedilerinden biri' olarak tanınıyor.

Avustralya'da dünyaya gelen ve aslında günün birinde veteriner olmayı hayal eden Mary'yi kader o dönemde veliaht prens olan Frederik ile tanıştırdı. Yolu da Danimarka Kraliçe olmaya kadar uzandı.





Danimarka Kraliçesi Mary, Soren Vester'in programına konuk oldu. Kamera arkası görüntüleri de kraliyet çiftinin resmi sosyal medya hesabından yayınlandı.





ŞANS ESERİ KRALİÇE OLDU

Mary Donaldson, hayatını değiştiren Danimarka Prensi Frederik ile tanıştığında takvimler 2000 yılını gösteriyordu.

O yaz, Sidney'de olimpiyat oyunları vardı. Prens Frederik de müsabakaları izlemek için kentte bulunuyordu.

Mary ile Frederik, işte o sırada Sidney'in gözde gece kulüplerinden birinde tanıştı. Frederik'in yanında başka kraliyet ailesi üyeleri de vardı. O sırada Mary 28, Frederik ise 32 yaşındaydı.

Sonradan ileri sürülenlere göre Mary, tanışıp sohbet ettiği o genç adamın kim olduğunu bilmiyordu. Yine bu iddialara göre iki genç, o ilk tanıştıklarında erkeklerin göğsündeki kılların yanı sıra atlı sporlar ve formda kalma konusunda sohbet ettiler.

MASAL 2000 YILINDA BAŞLADI

İşte orada da aralarındaki aşkın ilk tohumları atıldı ve 2000'li yılların ilk yarısının külkedisi masalı başladı.

Kraliçe Mary, Danimarka kraliyet ailesine girmeden önce, o hayata uyum sağlamak için altı hafta süren özel bir kurs gördü.

Birkaç yıl önce Financial Times'a verdiği röportajda anlattığına göre, Kraliçe 2. Elizabeth'in en tepesinde olduğu Milletler Topluluğu'nun bir parçası olan Avustralya'da doğup büyüdüğü için bu dünyaya tamamen yabancı değildi.

Ama uzaktan izliyordu ve oradaki kurallar hakkında hiç bilgisi yoktu. Bu özel kurs sayesinde de aileye uygun şekilde davranmayı, giyinmeyi, kuşanmayı öğrendi.

KAMERA KARŞISINDA NASIL DURACAĞINI BİLMİYORDU

Mary, bunun için de hatırı sayılır bir para harcadı. O sırada uygun şekilde yürümeyi, ayakta durmayı, başkalarıyla tokalaşmayı, kontrollü bir şekilde gülümsemeyi ve kameralar karşısında kendine güvenli bir şekilde durmayı öğrendi.

Onun için işin en zor kısmı da buydu zaten. Yani kamera karşısında durmak ve poz vermek.

Her ne kadar şimdi bu duruma alışmış olsa da o dönemde Mary Donaldson, kamera karşısında durmayı sevmiyordu. Üstelik anlattığına göre iyi göründüğü tek bir fotoğrafı bile yoktu.

GİZLİ BULUŞMALARI DANİMARKA GAZETESİ ORTAYA ÇIKARDI

Mary, gelecek hayatına bu şekilde hazırlanırken Prens Frederik de sık sık Avustralya'ya gidip onunla gizlice buluşuyordu.

Çiftin ülkeden ülkeye yürüttüğü bu ilişki bir yıl boyunca kamuoyunun meraklı gözlerinden uzak tutuldu. Ama 2001 yılında Danimarka'da yayınlanan Billed Bladet adlı gazete gizli ilişkiyi ortaya çıkardı.

Zaten bir yıl sonra Mary de Danimarka'ya taşındı. O süreçte ülkenin hiç bilmediği dilini öğrenmek için özel dersler aldı.

Danimarka'nın kültürünü, aile içinde geçerli olan görgü kurallarını öğrendi. Frederik, Mary'nin önünde diz çöküp ona göz kamaştıran bir yüzük hediye etti. Frederik ile Mary 2004 yılında evlendiler.

Tahta çıkmadan önce Frederik'in adı sosyetik Genoveva Casanova ile ihanet söylentilerine karıştı.. Hatta Kraliçe Margrethe'in sırf daha büyük bir skandal çıkmasın diye tahtını beklenenden daha hızlı bir şekilde oğluna devrettiği de uzun uzun konuşuldu.

Mary Donaldson ile Frederik, 2004 yılında hayatlarını resmen birleştirdi.





Kraliçe Mary, ülkenin dilini de sonradan öğrendi. Ama artık akıcı şekilde konuşabiliyor.