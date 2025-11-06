SarayÄ±n Ã¶teki oyuncu gelini... Meghan gibi mesleÄŸini bÄ±rakmadÄ±, konuÅŸup sorun Ã§Ä±karmadÄ±... Uslu uslu Ã§ocuklarÄ±nÄ± doÄŸurup mutlu mesut yaÅŸÄ±yor

Haberin DevamÄ±

Prens Harry ile niÅŸanlanmasÄ±, sonra gÃ¶rkemli dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼... Ä°lk hamileliÄŸi, ilk bebeÄŸi...Â AslÄ±nda Ã¶nceleri halktan gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ bÃ¼yÃ¼k ilgi ve sevgi.

Derken 2020 yÄ±lÄ±nda Sussex Ã§ifti gÃ¶revlerinden geri Ã§ekilme kararÄ± aldÄ±... Ondan sonrasÄ±nda da ailenin Londra'da kalan kanadÄ±yla yani Kral Charles, Prens William, Kate Middleton baÅŸta olmak Ã¼zere ipler koptu.

Bu konuda da suÃ§lanan kiÅŸi Meghan Markle oldu aÄŸÄ±rlÄ±kla... Daha fazla Ã¶n plana Ã§Ä±kmak istediÄŸi, kocasÄ± Harry'yi ailesine karÅŸÄ± kÄ±ÅŸkÄ±rttÄ±ÄŸÄ±...

Hatta onun aileyle barÄ±ÅŸmasÄ±ndan korktuÄŸu bile konuÅŸuldu. Onunla ilgili olarak gelen son haber ise Harry ile evlenirken bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± mesleÄŸine yani Hollywood'a geri dÃ¶neceÄŸi.

Â

Haberin DevamÄ±

MEGHAN'DAN Ã–NCE DE AÄ°LEYE BÄ°R OYUNCU GELÄ°N GELDÄ°

AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa Ä°ngiliz kraliyet ailesinin bir baÅŸka oyuncu gelini daha var.

Onun kocasÄ± Harry kadar Ã¼st dÃ¼zey olmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in bir de tabii daha sakin bir hayat sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼, yani 'oyunu kraliyet ailesinin kurallarÄ±na gÃ¶re oynadÄ±ÄŸÄ±'Â iÃ§in Meghan Markle kadar Ã¶ne Ã§Ä±kmÄ±yor bu oyuncu gelin.

Ama yine de Charles'Ä±n sevdiÄŸi aile Ã¼yelerinden biri... Ãœstelik evlendikten sonra da mesleÄŸini sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor...

YÄ±lÄ±n bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼ tÄ±pkÄ± Meghan ve Harry gibi ABD; California'da bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼ de Londra'da sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor. Onun da tÄ±pkÄ± Meghan gibi iki Ã§ocuÄŸu var.

Bir yandan oyunculuÄŸa devam ederken diÄŸer yandan da kraliyet ailesi gelini olarak gÃ¶revlerini yerine getiriyor.

Kim mi bu Ä°ngiliz kraliyet ailesinin oyuncu gelini?

BÄ°RÃ‡OK ÃœNLÃœ DÄ°ZÄ°DE ROL ALDI

Sophie Winkleman...

Two and a Half Men, Death in Paradise, Peep Show, Trust gibi yapÄ±mlarda kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§en Sophie Winkleman'Ä±n kraliyet gelini olma meselesine gelirsek...

45 yaÅŸÄ±ndaki Sophie Winkleman, 2009 yÄ±lÄ±ndan bu yana Lord Frederick Windsor ile evli.

Haberin DevamÄ±

Lord Frederick, soyadÄ±ndan da anlaÅŸÄ±lacaÄŸÄ± Ã¼zere Ä°ngiliz kraliyet ailesinin kanÄ±ndan geliyor.

Kent Prensi Michael ile eÅŸinin tek oÄŸlu. Frederick Windsor'Ä±n babasÄ± olan Kent Prensi Michael, KraliÃ§e 2. Elizabeth'in baba tarafÄ±ndan kuzeni. AyrÄ±ca taht iÃ§in 51'inci sÄ±rada yer alÄ±yor.

YARI ZAMANLI KRALÄ°YET MENSUBU

Ä°ki Ã§ocuk sahibi olan Sophie Winkleman ya da evlilik adÄ±yla Lady Sophie Windsor hatta protokol adÄ±yla Lady Frederick Windsor ve kocasÄ±, hayatlarÄ±nÄ± ABD ile Ä°ngiltere arasÄ±nda ikiye bÃ¶ldÃ¼.

Kraliyet ailesinin Ã¼yeleri olarak katÄ±lmalarÄ± gereken etkinliklerde yer alÄ±yorlar. Fakat daha sonra ABD'deki evlerine dÃ¶nÃ¼yorlar.

Haberin DevamÄ±

Ã‡ift, en Ã§ok da Galler Prensesi Kate Middleton'Ä±n geleneksel olarak dÃ¼zenlediÄŸi Noel konserlerini hiÃ§ kaÃ§Ä±rmÄ±yor.

Lady Sophie bazÄ± etkinliklerde defalarca ailenin diÄŸer Ã¼yeleriyle birlikte Buckingham SarayÄ±'nÄ±n balkonunda halkÄ± selamladÄ±.

KraliÃ§e'nin tahta Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±nÄ±n 70'inci yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ nedeniyle dÃ¼zenlenen etkinliklerde yer aldÄ±. Ã‡ift, KraliÃ§e'nin cenaze tÃ¶reninde dikkat Ã§eken aile Ã¼yeleri arasÄ±ndaydÄ±.

Sophie Winkelman ile kocasÄ± Frederick Windsor dÃ¼ÄŸÃ¼nden cenazeye Ä°ngiliz kraliyet ailesinin bÃ¼tÃ¼n etkinliklerinde yerlerini alÄ±yor.





Sophie ve kocasÄ±nÄ±n ailenin Ã¶nde gelenleri William ve Harry ile de arasÄ± gayet iyi.Â

Haberin DevamÄ±

ÃœNÄ°VERSÄ°TEDE TANIÅžTILAR... Ã‡OCUKLARININ BÄ°RÄ° ABD'DE DÄ°GERÄ° Ä°NGÄ°LTERE'DE DOÄžDU

Sophie Winkleman, Lord Frederick Windsor ile Ã¶ÄŸrenim gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ Cambridge Ãœniversitesi'nde tanÄ±ÅŸtÄ±. 2009 yÄ±lÄ±nda evlendiler ve hemen ardÄ±ndan Winkleman'Ä±n kariyerini sÃ¼rdÃ¼rmesi iÃ§in California'ya taÅŸÄ±ndÄ±lar.

Ä°lk kÄ±zlarÄ± Maud Elizabeth Daphne Marina, 2013 yÄ±lÄ±nda ABD'de dÃ¼nyaya geldi. KardeÅŸi Isabella Alexandra May ise Ã§iftin Londra'da yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada dÃ¼nyaya geldi.

Bir sÃ¼re Ä°ngiltere'de yaÅŸayan Ã§ift Ã§ocuklarÄ±nÄ±, ÅŸimdi Prens William ile Kate Middleton'Ä±n Ã¼Ã§ Ã§ocuÄŸu George, Charlotte ve Louis'nin de gittiÄŸi Thomas Battersea Okulu'na gÃ¶nderdi.

Haberin DevamÄ±

DÃœÄžÃœNDE NEDÄ°ME OLDULAR:Â 46 yaÅŸÄ±ndaki Lord Frederick Windsor ile Sophie Winkleman'Ä±n kÄ±zlarÄ± kraliyet dÃ¼ÄŸÃ¼nlerinde nedimelik de yapÄ±yor. Ã‡iftin bÃ¼yÃ¼k kÄ±zÄ± Maud, Prenses Eugenie'nin Jack Brooksbank ile evlendiÄŸi tÃ¶rende George ve Charlotte ile birlikte nedimelik de yapmÄ±ÅŸtÄ±.

DÃ¼nyadaki kraliyet ailelerine gelin giden Ã¼nlÃ¼ oyucularÄ±n kim olduÄŸu sorulsa gÃ¼nÃ¼mÃ¼zde tek isim akla gelir: Meghan Markle. Biraz daha eski kuÅŸaklar da Grace Kelly der.

Zaten bu konuda Ã§ok fazla Ã¶rnek de yok. Belki Ä°sveÃ§ Prens Carl Philip ile evlenip Ä°sveÃ§ kraliyet ailesine gelin giden eski TV yÄ±ldÄ±zÄ± Sophie'yi de sayabiliriz.

Grace Kely, Hollywood'un en parlak yÄ±ldÄ±zlarÄ±ndan biriydi ve Monako Prensi Rainier'nin kalbini Ã§aldÄ±. SonuÃ§ olarak bu kÃ¼Ã§Ã¼k Ã¼lkenin prensesi oldu.

Bir zamanlarÄ±n Grace Kelly'si milyonlarÄ±n hafÄ±zasÄ±na Prenses Grace olarak kazÄ±ndÄ±. Daha genÃ§ sayÄ±labilecek bir yaÅŸta beklenmedik bir anda geÃ§irdiÄŸi trafik kazasÄ± sonucunda hayata veda etti.

OYUNCUYKEN BULAMADIÄžI ÅžÃ–HRETÄ° EVLENDÄ°KTEN SONRA BULDU

YÄ±llar sonra bu kez Meghan Markle Ã§Ä±ktÄ± sahneye. YÄ±llarca Hollywood'da ter dÃ¶ktÃ¼kten sonra Suits dizisiyle adÄ±nÄ± duyuran Markle, Prens Harry sayesinde Ä°ngiliz kraliyet ailesinin gelini oldu.

O noktadan sonra da oyuncuyken elde edemediÄŸi ÅŸÃ¶hrete bir anda kavuÅŸtu. KocasÄ±yla birlikte yaptÄ±ÄŸÄ± Ã§Ä±kÄ±ÅŸlarla da gÃ¼ndemin ilk sÄ±ralarÄ±ndaki yerini koruyor.

AÄ°LE BAÅžTA ONU GELÄ°N OLARAK Ä°STEMEDÄ°

Prenses Sophie ise kendisinin de sÃ¶ylediÄŸi gibi ÅŸÃ¶hret peÅŸinde koÅŸarken Carl Philip sile evlendi, hem Ã¼lkenin hem evinin prensesi oldu. Ä°ÅŸin aslÄ± Ä°sveÃ§ kraliyet ailesi baÅŸlangÄ±Ã§ta onu gelin olarak istemedi bile. Ama tek oÄŸullarÄ±nÄ± kÄ±ramayan Kral ile KraliÃ§e evliliÄŸe rÄ±za gÃ¶sterdi.

SonuÃ§ olarak Sophie, gelin gittiÄŸi bu dÃ¼nyaya Ã¶ylesine uyum saÄŸladÄ± ve halk onu Ã¶ylesine sevdi ki Sophie de "modern Ã§aÄŸlarÄ±n masal prensesleri" arasÄ±nda yerini aldÄ±.Â

Â