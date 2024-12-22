Santiago'da Cansu Dere rüzgarı

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Oyuncu, dünyanın en çok ülkesine uçuş yapan havayolu olarak Guiness Rekorlar Kitabı’na giren Türk Hava Yolları’nın İstanbul-Santiago ilk uçuşuna katıldı.

Türk Hava Yolları’nın marka dostu olan Cansu Dere daha önce Madrid ve Miami’deki etkinliklerde de yer almıştı. Oyuncu, Şili’nin başkenti Santiago’daki THY’nin töreni öncesi ve sonrasında hayranlarının oldukça yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Dere, bir dönem Kanal D’de ekrana gelen “Sadakatsiz” dizisinin Şili’de yayınlandığı Mega TV’ye de özel bir röportaj verdi.

Cansu Dere, “Kendi ülkemden bu kadar uzakta, böyle sevildiğimi bilmek beni çok mutlu ediyor. İşimin sınırları aşmış olması gurur verici. Şili’ye hiç gelmemiştim, burayı çok çekici buluyorum. Burada olduğum için çok mutluyum” dedi.