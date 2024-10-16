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Şanslı Logan filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Şanslı Logan ne zaman vizyona girdi?

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Şanslı Logan filmi konusu nedir, oyuncuları kimler Şanslı Logan ne zaman vizyona girdi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 16, 2024 16:55

Şanslı Logan filmi yeniden izleyici karşısına çıkıyor. 2017 yapımı filmin yönetmen koltuğunda Steven Soderbergh oturuyor. Oyuncu kadrosuyla dikkat çeken film, Logan ailesini ve onların güvenlik görevlileri ile FBI'dan kaçarken Charlotte Motor Yarış Pisti'ni soyma girişimlerini konu alıyor. Peki Şanslı Logan konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...

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Şanslı Logan filmi, bu akşam Star tv ekranlarında olacak. Oyuncu Kadrosuyla dikkat çeken film, pek çok eleştirmenden olumlu tepkiler aldı. 2017 yılında vizyona giren film 48 milyon dolar hasılat elde etti. İşte Şanslı Logan oyuncu kadrosu ve hikayesi...

ŞANSLI LOGAN KONUSU VE HİKAYESİ

Jimmy Logan, erkek kardeşi Clyde ve kuaför kız kardeşi Mellie ile Kuzey Carolina'nın Charlotte Motor Speedway'inde kapsamlı soygun için plan yapıyordur. Jimmy, paranın yeraltı nakit yönetim sistemine girmesine yardımcı olmak için, yıkım uzmanı Joe Bang'i işe alır. İçinde bulundukları koşullar onları, yılın en popüler NASCAR etkinliği sırasında işi yürütmeye zorlar. Loganlar, acımasız bir FBI ajanının davayı soruşturmaya başlamasıyla ciddi bir engelle karşılaşırlar.

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ŞANSLI LOGAN OYUNCU KADROSU

Daniel Craig
Channing Tatum
Adam Driver
Riley Keough
Seth MacFarlane
Katie Holmes
Hilary Swank
Katherine Waterston
Sebastian Stan

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