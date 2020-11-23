Şansımı Seveyim filminin konusu ne, oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar

2017'de vizyona giren ve senaryosunu Ferhat Ergün'ün kaleme aldığı film, bulunduğu çevreye şanssızlık getirmesiyle nam salan bir adamın, büyüdüğü mahalleye geri dönmesiyle yaşananları anlatıyor. İşte, filmin genel konusu...

Sakarlıkları ve uğursuzluğuyla etrafındaki herkesi kaçıran Sebahattin, ne yapsa şanssızlıklarından bir türlü kurtulamamaktadır. Bir gün panayırda tanıştığı Yaprak'a aşık olunca lanetten kurtulabilmek için geçmişte ahını aldığı insanlarla yeniden buluşup, helallik istemeye karar verir.