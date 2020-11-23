Şansımı Seveyim filminin konusu ne, oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar
Ender Mıhlar'ın yönetmenliğini yaptığı, Cem Gelinoğlu, Gökhan Kıraç, Zeynep Tuğçe Bayat, Zerrin Sümer, Ümit Yesin ve Metin Yıldız'ın başrollerinde oynadığı komedi filmi Şansımı Seveyim televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Vatandaşlar da filmin konusunu araştırıyor. Peki, Şansımı Seveyim filminin konusu ne?
2017'de vizyona giren ve senaryosunu Ferhat Ergün'ün kaleme aldığı film, bulunduğu çevreye şanssızlık getirmesiyle nam salan bir adamın, büyüdüğü mahalleye geri dönmesiyle yaşananları anlatıyor. İşte, filmin genel konusu...
Sakarlıkları ve uğursuzluğuyla etrafındaki herkesi kaçıran Sebahattin, ne yapsa şanssızlıklarından bir türlü kurtulamamaktadır. Bir gün panayırda tanıştığı Yaprak'a aşık olunca lanetten kurtulabilmek için geçmişte ahını aldığı insanlarla yeniden buluşup, helallik istemeye karar verir.
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