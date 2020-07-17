Şans Kapıyı Çalınca başvurusu nasıl yapılır? Şans Kapıyı Çalınca başvuru formu!

Şans Kapıyı Çalınca başvuru formu, yarışmanın ekrana gelmesiyle birlikte pek çok kişinin araştırdığı konu olmaya başladı. Ferit Aktuğ'un sunacağı yarışmada heyecan dolu anlar yaşanacak.

Şans Kapıyı Çalınca aile babasının, bir hedef için çalışması, başarması ve bunu ‘kader anı’ denilen yarışma sahnesinde tekrarlamasına dayalı bir yarışmadır.

Aile babalarının ailesi adına 50 bin lira kazanmak için mücadele ettiği bir programdır. Programda el ve vücut becerisi, ezber, hafıza ve görsel tanıma yeteneği gerektiren oyunlar oynanacaktır. Ailelere birkaç gün çalışarak gerçekleştirebileceği oyunlar verilir.

Evlerine oyun mekanizmaları bırakılır ve uzmanlar eşliğinde oyunların nasıl yapılacağı öğretilir. Oyunların tamamı bir kaç gün sonunda yapılabilecek oyunlardır. Aileler evlerinde çalıştıktan sonra stüdyoya gelip oyunu gerçekleştirebilirlerse 50 bin liranın sahibi olurlar.

Şans Kapıyı Çalınca programı sıra dışı oyunların ve eğlencelik sohbetler ile yürüyen bir yarışma programıdır. Ayrıca aile içi dayanışmanı. Önemini ve güzelliğini hatırlatan, aile reisinin, babanın ailesi için ne kadar mücadeleci olduğunun ve onlar için her şeyi yapabileceğini gösteren bir içeriği sahiptir.

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