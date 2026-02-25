SanmayÄ±n ki onun hayatÄ± masal gibi: KullanÄ±lÄ±p Ã§Ã¶pe atÄ±lmÄ±ÅŸ gibi hissettim

Haberin DevamÄ±

Ailesinden miras aldÄ±ÄŸÄ± gÃ¼zelliÄŸi zaten onun hayata bir adÄ±m Ã¶nde baÅŸlamasÄ±nÄ± saÄŸladÄ±. SonrasÄ±nda da moda dÃ¼nyasÄ±nda ablasÄ± Gigi Hadid ile birlikte kelimenin tam anlamÄ±yla fÄ±rtÄ±nalar estirmeye baÅŸladÄ±.

ÃœnlÃ¼ markalarÄ±n tanÄ±tÄ±m yÃ¼zÃ¼ oldu, attÄ±ÄŸÄ± her adÄ±mla milyonlarca dolar kazandÄ±. Zaten daha 29 yaÅŸÄ±ndayken de 25 milyon dolarÄ±n Ã¼zerinde bir servetin sahibi oldu.

Ama gelin gÃ¶rÃ¼n ki, kendini "kullanÄ±lÄ±p Ã§Ã¶pe atÄ±lacak biri gibi" hissettiÄŸini de aÃ§Ä±kÃ§a sÃ¶ylÃ¼yor.

Bunun nedeni de yÄ±llardÄ±r boÄŸuÅŸup durduÄŸu, sÄ±k sÄ±k hastanede yatmasÄ±na yol aÃ§an Lyme hastalÄ±ÄŸÄ±.

ABLASININ SORULARINI CEVAPLADI

Bella Hadid, Vogue dergisinin Ä°talya baskÄ±sÄ±na bir rÃ¶portaj verdi. Orada da kendini bÃ¶yle hissetmesinin nedenini anlattÄ±.

Haberin DevamÄ±

Ãœstelik de kendisi gibi bir top model olan ablasÄ± Gigi Hadid'in sorularÄ±nÄ± yanÄ±tladÄ± o rÃ¶portajda.Â

Teksas'ta Ã§iftlik hayatÄ± yaÅŸayan Bella Hadid, rÃ¶portajda orada atlarÄ±yla ve kÃ¶pekleriyle birlikte gerÃ§ek bir hayat yaÅŸamanÄ±n ve sonra iÅŸe dÃ¶nmenin kendisi aÃ§Ä±sÄ±ndan gayet tahmin edici olduÄŸunu sÃ¶yledi.

Hemen ardÄ±ndan da iÅŸ konusunda artÄ±k gayet seÃ§ici davrandÄ±ÄŸÄ±nÄ± saklamadÄ±.

Bella Hadid "SevdiÄŸim, gÃ¼vendiÄŸim ve desteklediÄŸim ve saygÄ± duyduÄŸum insanlarla birlikte Ã§alÄ±ÅŸmayacaÄŸÄ±m iÅŸlere 'hayÄ±r' diyebilirim" dedi.





HASTALIÄžI YÃœZÃœNDEN GEÃ‡EN YIL GELEN BÃœTÃœN TEKLÄ°FLERÄ° GERÄ° Ã‡EVÄ°RDÄ°

Hadid, geÃ§en yÄ±l Lyme hastalÄ±ÄŸÄ± yÃ¼zÃ¼nden hastanede yattÄ±ÄŸÄ± dÃ¶nemde neredeyse bÃ¼tÃ¼n iÅŸ tekliflere 'HayÄ±r' demek zorunda kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±.

Hatta bu yÃ¼zden aÄŸladÄ±ÄŸÄ± dÃ¶nemde bile bu kararÄ±ndan vazgeÃ§mediÄŸini sÃ¶yledi.

Bella Hadid "Duygusal oldum. Ã‡Ã¼nkÃ¼ kendimi kullanÄ±lÄ±p Ã§Ã¶pe atÄ±lmÄ±ÅŸ gibi hissettim" dedi. bu sÃ¶zleriyle de o hastalÄ±k dÃ¶neminin duygusal aÃ§Ä±dan da kendisi iÃ§in Ã§ok zor geÃ§tiÄŸini ifade etti.

Haberin DevamÄ±

ARTIK 'HAYIR' DEMEYÄ° Ã–ÄžRENMÄ°Åž

Bella, rÃ¶portajda ablasÄ± Gigi'ye mesleÄŸine bakÄ±ÅŸÄ±yla ilgili baÅŸka Ã§arpÄ±cÄ± sÃ¶zler de sarf etti. KiÅŸisel deÄŸerini, yaptÄ±ÄŸÄ± iÅŸle iliÅŸkilendirmemek iÃ§in epey Ã§aba sarf ettiÄŸini de saklamadÄ±.

Ã‡ok uzun sÃ¼re herhangi bir iÅŸe "hayÄ±r" deme hakkÄ±nÄ± kendisinde gÃ¶rmediÄŸini itiraf etti Bella Hadid.

Bunu da "Biliyorsun, ikimiz de bÃ¶yleydik. Herhangi bir ÅŸeyi reddetmeye hakkÄ±mÄ±z olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorduk. SektÃ¶rde olduÄŸumuz iÃ§in minnettardÄ±k" diye konuÅŸtu.

Sonra da bu zihniyetten kurtulup "Ä°nsanlarÄ±n artÄ±k kalbini, kiÅŸiliÄŸini ve kim olduÄŸunu" artÄ±k Ã¶ÄŸrendiÄŸini sÃ¶yledi.

Â

HASTALIKLA MÃœCADELESÄ°NÄ° SOSYAL MEDYADAN ANLATTI

Bella Hadid, geÃ§en yÄ±l boyunca kendisine gelen bÃ¼tÃ¼n iÅŸ tekliflerine "hayÄ±r" demesine yol aÃ§an Lyme hastalÄ±ÄŸÄ±yla mÃ¼cadelesini hiÃ§ saklamadÄ±. Hem kendisi hem de annesi Yolanda, o zorlu hastane sÃ¼recini sosyal medya Ã¼zerinden paylaÅŸtÄ±.

Haberin DevamÄ±

Kendisi de yÄ±llardÄ±r aynÄ± hastalÄ±kla boÄŸuÅŸan annesi Yolanda Hadid, kÄ±zÄ±nÄ±n aslÄ±nda ne kadar bÃ¼yÃ¼k bir acÄ± Ã§ektiÄŸini ve ne zorluklar yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± kendi sosyal medya hesabÄ±ndan gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne serdi. GeÃ§en yÄ±lÄ±n eylÃ¼l ayÄ±nda Bella Hadid uzun sÃ¼re hastanede tedavi gÃ¶rdÃ¼.

YÃ¼reÄŸi yanan annesi Yolanda'nÄ±n paylaÅŸÄ±mlarÄ±, Bella'nÄ±n hayatÄ±nÄ±n hastalÄ±ÄŸÄ±n tedavisi sÄ±rasÄ±nda nasÄ±l da "felÃ§ olduÄŸunu" bÃ¼tÃ¼n aÃ§Ä±klÄ±ÄŸÄ±yla ortaya koydu.Â

'SENÄ°N Ã‡EKTÄ°ÄžÄ° ACININ YANINDA BENÄ°MKÄ° HÄ°Ã‡ KALIR'

Yolanda'nÄ±n paylaÅŸÄ±mÄ±nda bu kronik nÃ¶rolojik hastalÄ±ÄŸÄ±n tedavisini Ã¼stlenen doktorlardan biri Bella Hadid'i kontrol ederken gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor

Haberin DevamÄ±

Yolanda Hadid'in bu yÃ¼rek yakan paylaÅŸÄ±mlarÄ±na bir de duygu dolu mesaj eÅŸlik etti.

Eski bir model olan Yolanda kÄ±zÄ±nÄ±n hastalÄ±ÄŸÄ±yla giriÅŸtiÄŸi bu sessiz mÃ¼cadeleyi izlerken iÃ§indeki en derin umutsuzluk Ã§ekirdeÄŸinin parÃ§alandÄ±ÄŸÄ±nÄ± yazdÄ±.

Hadid, Lyme hastalÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yarattÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼nmez engelleri aÃ§Ä±klamanÄ±n da anlamanÄ±n da zor olduÄŸunu belirtti.

KÄ±zÄ±nÄ±n halini gÃ¶rdÃ¼kÃ§e yÃ¼reÄŸi parÃ§alanan anne Yolanda, kendisinin de aynÄ± hastalÄ±kla mÃ¼cadele ettiÄŸini hatÄ±rlatarak "Lyme yolculuÄŸumuzda Ã¶rnek olmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorum. Ama benim acÄ±m, bebeÄŸimin acÄ± Ã§ektiÄŸini izlemekle kÄ±yaslanamaz bile" diye yazdÄ±.





'NE KADAR SÃœRERSE SÃœRSÃœN YANINDA OLACAÄžIMA SÃ–Z VERÄ°YORUM'

Yolanda Hadid ardÄ±ndan da kÄ±zÄ±na seslendi: "GÃ¼zel Bellita'maâ€¦ AcÄ±masÄ±z ve cesursun.. HiÃ§bir Ã§ocuÄŸun, tedavi edilemeyen bir kronik hastalÄ±k yÃ¼zÃ¼nden bedensel acÄ± Ã§ekmesi istenmez ve beklenmez... BaÅŸarÄ±sÄ±z tedavi protokollerine ve karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ±n sayÄ±sÄ±z engele raÄŸmen saÄŸlÄ±ÄŸÄ±n uÄŸruna savaÅŸma isteÄŸine ve cesaretine hayranÄ±m..."

Haberin DevamÄ±

Bella Hadid'in haline baktÄ±kÃ§a kendi hastalÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± saÄŸlÄ±k sorunlarÄ±nÄ± unutan Yolanda, kÄ±zÄ±na 2013 yÄ±lÄ±nda teÅŸhis konulduÄŸunu hatÄ±rlattÄ±.

Hemen ardÄ±ndan da "YaÅŸadÄ±ÄŸÄ±n karanlÄ±k, acÄ± ve bilinmeyenlerle dolu cehennemi anlatmaya kelimeler yetmez. AslÄ±nda kendi felÃ§ olmuÅŸ beyninin hapishanesinde nasÄ±l var olacaÄŸÄ±nÄ± Ã¶ÄŸrendin" diye devam etti.

KÄ±zÄ±nÄ±n cesur bir savaÅŸÃ§Ä± olduÄŸunu yazan Yolanda, "Ne kadar uzun sÃ¼rerse sÃ¼rsÃ¼n her adÄ±mÄ±nda yanÄ±nda olacaÄŸÄ±ma sÃ¶z veriyorum. Seninle gurur duyuyorum" satÄ±rlarÄ±na da yer verdi paylaÅŸÄ±mÄ±nda.

Â