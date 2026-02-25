SanmayÄ±n ki onun hayatÄ± masal gibi: KullanÄ±lÄ±p Ã§Ã¶pe atÄ±lmÄ±ÅŸ gibi hissettim

GÃ¼ncelleme Tarihi:
Ailesinden miras aldÄ±ÄŸÄ± gÃ¼zelliÄŸi zaten onun hayata bir adÄ±m Ã¶nde baÅŸlamasÄ±nÄ± saÄŸladÄ±. SonrasÄ±nda da moda dÃ¼nyasÄ±nda ablasÄ± Gigi Hadid ile birlikte kelimenin tam anlamÄ±yla fÄ±rtÄ±nalar estirmeye baÅŸladÄ±.
ÃœnlÃ¼ markalarÄ±n tanÄ±tÄ±m yÃ¼zÃ¼ oldu, attÄ±ÄŸÄ± her adÄ±mla milyonlarca dolar kazandÄ±. Zaten daha 29 yaÅŸÄ±ndayken de 25 milyon dolarÄ±n Ã¼zerinde bir servetin sahibi oldu.
Ama gelin gÃ¶rÃ¼n ki, kendini "kullanÄ±lÄ±p Ã§Ã¶pe atÄ±lacak biri gibi" hissettiÄŸini de aÃ§Ä±kÃ§a sÃ¶ylÃ¼yor.
Bunun nedeni de yÄ±llardÄ±r boÄŸuÅŸup durduÄŸu, sÄ±k sÄ±k hastanede yatmasÄ±na yol aÃ§an Lyme hastalÄ±ÄŸÄ±.
ABLASININ SORULARINI CEVAPLADI
Bella Hadid, Vogue dergisinin Ä°talya baskÄ±sÄ±na bir rÃ¶portaj verdi. Orada da kendini bÃ¶yle hissetmesinin nedenini anlattÄ±.
Ãœstelik de kendisi gibi bir top model olan ablasÄ± Gigi Hadid'in sorularÄ±nÄ± yanÄ±tladÄ± o rÃ¶portajda.Â
Teksas'ta Ã§iftlik hayatÄ± yaÅŸayan Bella Hadid, rÃ¶portajda orada atlarÄ±yla ve kÃ¶pekleriyle birlikte gerÃ§ek bir hayat yaÅŸamanÄ±n ve sonra iÅŸe dÃ¶nmenin kendisi aÃ§Ä±sÄ±ndan gayet tahmin edici olduÄŸunu sÃ¶yledi.
Hemen ardÄ±ndan da iÅŸ konusunda artÄ±k gayet seÃ§ici davrandÄ±ÄŸÄ±nÄ± saklamadÄ±.
Bella Hadid "SevdiÄŸim, gÃ¼vendiÄŸim ve desteklediÄŸim ve saygÄ± duyduÄŸum insanlarla birlikte Ã§alÄ±ÅŸmayacaÄŸÄ±m iÅŸlere 'hayÄ±r' diyebilirim" dedi.
HASTALIÄžI YÃœZÃœNDEN GEÃ‡EN YIL GELEN BÃœTÃœN TEKLÄ°FLERÄ° GERÄ° Ã‡EVÄ°RDÄ°
Hadid, geÃ§en yÄ±l Lyme hastalÄ±ÄŸÄ± yÃ¼zÃ¼nden hastanede yattÄ±ÄŸÄ± dÃ¶nemde neredeyse bÃ¼tÃ¼n iÅŸ tekliflere 'HayÄ±r' demek zorunda kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±.
Hatta bu yÃ¼zden aÄŸladÄ±ÄŸÄ± dÃ¶nemde bile bu kararÄ±ndan vazgeÃ§mediÄŸini sÃ¶yledi.
Bella Hadid "Duygusal oldum. Ã‡Ã¼nkÃ¼ kendimi kullanÄ±lÄ±p Ã§Ã¶pe atÄ±lmÄ±ÅŸ gibi hissettim" dedi. bu sÃ¶zleriyle de o hastalÄ±k dÃ¶neminin duygusal aÃ§Ä±dan da kendisi iÃ§in Ã§ok zor geÃ§tiÄŸini ifade etti.
ARTIK 'HAYIR' DEMEYÄ° Ã–ÄžRENMÄ°Åž
Bella, rÃ¶portajda ablasÄ± Gigi'ye mesleÄŸine bakÄ±ÅŸÄ±yla ilgili baÅŸka Ã§arpÄ±cÄ± sÃ¶zler de sarf etti. KiÅŸisel deÄŸerini, yaptÄ±ÄŸÄ± iÅŸle iliÅŸkilendirmemek iÃ§in epey Ã§aba sarf ettiÄŸini de saklamadÄ±.
Ã‡ok uzun sÃ¼re herhangi bir iÅŸe "hayÄ±r" deme hakkÄ±nÄ± kendisinde gÃ¶rmediÄŸini itiraf etti Bella Hadid.
Bunu da "Biliyorsun, ikimiz de bÃ¶yleydik. Herhangi bir ÅŸeyi reddetmeye hakkÄ±mÄ±z olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorduk. SektÃ¶rde olduÄŸumuz iÃ§in minnettardÄ±k" diye konuÅŸtu.
Sonra da bu zihniyetten kurtulup "Ä°nsanlarÄ±n artÄ±k kalbini, kiÅŸiliÄŸini ve kim olduÄŸunu" artÄ±k Ã¶ÄŸrendiÄŸini sÃ¶yledi.
Â
HASTALIKLA MÃœCADELESÄ°NÄ° SOSYAL MEDYADAN ANLATTI
Bella Hadid, geÃ§en yÄ±l boyunca kendisine gelen bÃ¼tÃ¼n iÅŸ tekliflerine "hayÄ±r" demesine yol aÃ§an Lyme hastalÄ±ÄŸÄ±yla mÃ¼cadelesini hiÃ§ saklamadÄ±. Hem kendisi hem de annesi Yolanda, o zorlu hastane sÃ¼recini sosyal medya Ã¼zerinden paylaÅŸtÄ±.
Kendisi de yÄ±llardÄ±r aynÄ± hastalÄ±kla boÄŸuÅŸan annesi Yolanda Hadid, kÄ±zÄ±nÄ±n aslÄ±nda ne kadar bÃ¼yÃ¼k bir acÄ± Ã§ektiÄŸini ve ne zorluklar yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± kendi sosyal medya hesabÄ±ndan gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne serdi. GeÃ§en yÄ±lÄ±n eylÃ¼l ayÄ±nda Bella Hadid uzun sÃ¼re hastanede tedavi gÃ¶rdÃ¼.
YÃ¼reÄŸi yanan annesi Yolanda'nÄ±n paylaÅŸÄ±mlarÄ±, Bella'nÄ±n hayatÄ±nÄ±n hastalÄ±ÄŸÄ±n tedavisi sÄ±rasÄ±nda nasÄ±l da "felÃ§ olduÄŸunu" bÃ¼tÃ¼n aÃ§Ä±klÄ±ÄŸÄ±yla ortaya koydu.Â
'SENÄ°N Ã‡EKTÄ°ÄžÄ° ACININ YANINDA BENÄ°MKÄ° HÄ°Ã‡ KALIR'
Yolanda'nÄ±n paylaÅŸÄ±mÄ±nda bu kronik nÃ¶rolojik hastalÄ±ÄŸÄ±n tedavisini Ã¼stlenen doktorlardan biri Bella Hadid'i kontrol ederken gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor
Yolanda Hadid'in bu yÃ¼rek yakan paylaÅŸÄ±mlarÄ±na bir de duygu dolu mesaj eÅŸlik etti.
Eski bir model olan Yolanda kÄ±zÄ±nÄ±n hastalÄ±ÄŸÄ±yla giriÅŸtiÄŸi bu sessiz mÃ¼cadeleyi izlerken iÃ§indeki en derin umutsuzluk Ã§ekirdeÄŸinin parÃ§alandÄ±ÄŸÄ±nÄ± yazdÄ±.
Hadid, Lyme hastalÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yarattÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼nmez engelleri aÃ§Ä±klamanÄ±n da anlamanÄ±n da zor olduÄŸunu belirtti.
KÄ±zÄ±nÄ±n halini gÃ¶rdÃ¼kÃ§e yÃ¼reÄŸi parÃ§alanan anne Yolanda, kendisinin de aynÄ± hastalÄ±kla mÃ¼cadele ettiÄŸini hatÄ±rlatarak "Lyme yolculuÄŸumuzda Ã¶rnek olmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorum. Ama benim acÄ±m, bebeÄŸimin acÄ± Ã§ektiÄŸini izlemekle kÄ±yaslanamaz bile" diye yazdÄ±.
'NE KADAR SÃœRERSE SÃœRSÃœN YANINDA OLACAÄžIMA SÃ–Z VERÄ°YORUM'
Yolanda Hadid ardÄ±ndan da kÄ±zÄ±na seslendi: "GÃ¼zel Bellita'maâ€¦ AcÄ±masÄ±z ve cesursun.. HiÃ§bir Ã§ocuÄŸun, tedavi edilemeyen bir kronik hastalÄ±k yÃ¼zÃ¼nden bedensel acÄ± Ã§ekmesi istenmez ve beklenmez... BaÅŸarÄ±sÄ±z tedavi protokollerine ve karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ±n sayÄ±sÄ±z engele raÄŸmen saÄŸlÄ±ÄŸÄ±n uÄŸruna savaÅŸma isteÄŸine ve cesaretine hayranÄ±m..."
Bella Hadid'in haline baktÄ±kÃ§a kendi hastalÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± saÄŸlÄ±k sorunlarÄ±nÄ± unutan Yolanda, kÄ±zÄ±na 2013 yÄ±lÄ±nda teÅŸhis konulduÄŸunu hatÄ±rlattÄ±.
Hemen ardÄ±ndan da "YaÅŸadÄ±ÄŸÄ±n karanlÄ±k, acÄ± ve bilinmeyenlerle dolu cehennemi anlatmaya kelimeler yetmez. AslÄ±nda kendi felÃ§ olmuÅŸ beyninin hapishanesinde nasÄ±l var olacaÄŸÄ±nÄ± Ã¶ÄŸrendin" diye devam etti.
KÄ±zÄ±nÄ±n cesur bir savaÅŸÃ§Ä± olduÄŸunu yazan Yolanda, "Ne kadar uzun sÃ¼rerse sÃ¼rsÃ¼n her adÄ±mÄ±nda yanÄ±nda olacaÄŸÄ±ma sÃ¶z veriyorum. Seninle gurur duyuyorum" satÄ±rlarÄ±na da yer verdi paylaÅŸÄ±mÄ±nda.
Â
LYME HASTALIÄžI NEDÄ°R? Lyme hastalÄ±ÄŸÄ± (Laym" olarak okunur) Genelde Ixodes ricinus (sakÄ±rga) türü kenelerin Ä±sÄ±rmasÄ± ile insana geçen bir hastalÄ±ktÄ±r. HastalÄ±k antibiyotiklerle tedavi edilebilir. Bir kÄ±sÄ±m hastalarda hastalÄ±ÄŸÄ±n belirtileri tedaviden aylar ya da yÄ±llar sonra da devam edebilir. Bu belirtiler kas aÄŸrÄ±larÄ±, kireçlenme, boyun tutulmasÄ±, zihinsel arazlar, sinirsel ÅŸikayetler ve aÅŸÄ±rÄ± yorgunluÄŸu içerebilir. AyrÄ±ca bakterinin kansere neden olduÄŸu ÅŸeklinde bulgulara da rastlanmÄ±ÅŸtÄ±r. Hedef organlar deri, merkezi sinir sistemi, göz ve kalp gibi organlarda olabilir. HastalÄ±k ateÅŸ, yorgunluk, bulantÄ±, grip benzeri semptomlar, baÅŸ aÄŸrÄ±sÄ±, ense sertleÅŸmesi gibi bulgulara yol açar. Eklemlerde ÅŸiÅŸlik, sÄ±vÄ± birikimi, hareket etmede zorluk görülür.