Sancakay Ilım Morgül kimdir? İşte Survivor 2021 yarışmacısı Sancakay'ın biyografisi

Survivor 2021 gönüllüler takımında yarışacak olan Sancakay Ilım Morgül’ün kişisel bilgileri ve biyografisi merak edilen konular arasında yer alıyor.

Survivor yarışmacısı Sancakay, 30 Ocak 1997 İstanbu doğumlu.. İstanbul’da doğan Survivor Sancakay Ilım Morgül, İzmir ve Rize’de de yaşadı. Sancakay Ilım Morgül, 28 yaşındadır.

Teknik direktör Ünal Karaman’ın yeğeni olan Sancakay Ilım Morgül, sporcu kimliği ile ön plana çıkan yarışmacılar arasında yer alıyor.. Spor hayatına ritmik jimnastikle başlayan Sancakay, Lise 3’e kadar okuduğu İzmir’de futbol hayatına adım attı. Rizespor’a transferi gerçekleşen Sancakay, futbol oynadığı şehirde lise eğitimini de tamamladı.

İŞTE SANCAKAY ILIM MORGÜL'ÜN KENDİ AĞZINDAN HAYATININ ÖZETİ..

“Merhaba ben Sancakay Ilım Morgül. İzmir ve Rize’de büyüdüm. Spor hayatıma ritmik jimnastik ile başladım. Lise 3’e kadar İzmir’de okudum ve futbol kariyerime futsal ile başladım daha sonra yeşil sahaya geçtim. Lise 4’de Rize’nin Rizespor takımına transfer olup orada liseyi bitirdim ve futbol kariyerime devam ettim. Karadeniz Teknik Üniversitesinde Rus dili edebiyatı bölümünü 2yıl okudum. Türkçe harici iki dil biliyorum İngilizce ve Rusça. Konservatuvar tiyatro bölümünün yetenek sınavlarına girip kazandıktan sonra İstanbul’a taşındım ve şuan lisans 4. Sınıftayım. 2 sezon Kadıköy theatron sahnesinde Edinburg festivalinden gelen Ofsayt oyununda başrol oynadım ve 5 yıldır Hayal Kahvesi ile anlaşmalı olarak sahne alıyorum vokal olarak. Kendi bestelerimi seslendiriyorum ve Gitar çalıyorum.”

SURVIVOR SANCAKAY İLKİM MORGÜL'ÜN EĞİTİMİ HAYATI

Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde Rus Dili ve Edebiyatı bölümünü okuyan Sancakay, iyi derece İngilizce ve Rusça bilmektedir. Sancakay Ilım Morgül eğitim hayatını İstanbul'da devam ettirerek konservatuar tiyatro bölümü kazandı.. Halen daha son sınıf öğrencisi olan Sancakay Ilım Morgül, eğitimini devam ettiriyor.