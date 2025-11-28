Haberin Devamı

BEĞENİ BUTONU ÇÖKTÜ!

Yaklaşık altı milyon takipçili resmi hesabında yaptığı her paylaşım ses getiren Cemre Baysel’in son gönderisi rekor kırdı. Bir çiftlikte objektiflere poz veren oyuncu, güzelliği ve fiziğiyle modellere taş çıkardı.

Takipçilerinin yaklaşık 700 bin beğeniyle butonu çökerttiği post’a yapılan yorumlar da dikkat çekti. Baysel için “Sanal aleme Cemre düştü”, “Modellere taş çıkardı” ifadeleri kullanıldı.

NGM imzalı Güller ve Günahlar, yeni bölümüyle cumartesi akşamı saat 20.00’de Kanal D’de.

