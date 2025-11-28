×
Güncelleme Tarihi:

Sanal aleme Cemre düştü
Oluşturulma Tarihi: Kasım 28, 2025 15:41

Kanal D’nin ilgiyle izlenen dizisi Güller ve Günahlar’ın Zeynep’i Cemre Baysel, performansıyla ışık saçmaya devam ediyor. Cumartesi ekranında liderliğe ambargo koyan yapımın başarısında büyük bir paya sahip olan ünlü oyuncu, sanal medyayı da aktif kullanıyor. Her paylaşımı etkileşim rekoru kıran Baysel, son gönderisiyle bu geleneği devam ettirdi.

BEĞENİ BUTONU ÇÖKTÜ!

Yaklaşık altı milyon takipçili resmi hesabında yaptığı her paylaşım ses getiren Cemre Baysel’in son gönderisi rekor kırdı. Bir çiftlikte objektiflere poz veren oyuncu, güzelliği ve fiziğiyle modellere taş çıkardı.

Takipçilerinin yaklaşık 700 bin beğeniyle butonu çökerttiği post’a yapılan yorumlar da dikkat çekti. Baysel için “Sanal aleme Cemre düştü”, “Modellere taş çıkardı” ifadeleri kullanıldı.

NGM imzalı Güller ve Günahlar, yeni bölümüyle cumartesi akşamı saat 20.00’de Kanal D’de.

#Güller Ve Günahlar#Cemre Baysel#Kanal D

