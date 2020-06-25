San Andreas Fayı oyuncuları kimdir, konusu nedir? San Andreas Fayı filmi nerede çekildi?
San Andreas Fayı filmi bu akşam yeniden televizyon ekranlarında yayınlanacak. San Andreas Fayı oyuncuları ve konusu izleyiciler tarafından araştırılıyor. Filmin oyuncuları arasında Dwayne Johnson, Carla Gugino ve Alexandra Daddarion gibi isimler yer alıyor. Peki San Andreas Fayı nerede çekildi?
San Andreas Fayı oyuncuları ve konusu araştırılan konular arasında yer alıyor. San Andreas Fayı nerede çekildi? Sevilen filmler televizyon ekranlarında yeniden izleyici karşısına çıkıyor. Bu akşam yayınlanacak olan filmde Kötü şöhreti ile bilinen San Andreas Fayı’nın kırılması ile 9 şiddetindeki bir depremle Kaliforniya sallanır. Aksiyon filmlerinin efsane ismi Dwayne Johnson ve ailesi ise bu faydan kurtulmaya çalışır.
SAN ANDREAS FAYI FİLMİ KONUSU
Kötü şöhreti ile bilinen San Andreas Fayı’nın kırılması ile 9 şiddetindeki bir depremle Kaliforniya sallanır. Bir arama kurtarma pilotu ve artık araları pek de iyi olmayan eşi, Los Angeles’tan San Francisco’ya, kızlarını kurtarmak için yola çıkarlar. Ancak, kuzeye yaptıkları bu tehlikeli yolculuk, henüz sadece bir başlangıçtır. Ve ne zaman en kötüsü artık bitti diye düşünseler, daha da kötüsü başlamaktadır.
SAN ANDREAS FAYI FİLMİ OYUNCULARI
Filmin oyuncuları arasında Dwayne Johnson, Carla Gugino ve Alexandra Daddarion gibi isimler yer alıyor.
SAN ANDREAS FAYI NEREDE ÇEKİLDİ?
San Andreas Fayı filmi Amerika Birleşik Devletleri'nin çeşitli eyaletlerinde çekilmiştir.
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