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'Şam’piyonlar’-Satrancın Gizemli Taşları' sete çıktı

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#Şam’Piyonlar’-Satrancın Gizemli Taşları#Ezo Sunal#Büşra Pekin
Şam’piyonlar’-Satrancın Gizemli Taşları sete çıktı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 27, 2024 08:09

Satranç konulu reel-animasyon filmi “Şam’piyonlar’-Satrancın Gizemli Taşları”nın çekimleri önceki gün İstanbul’da başladı. Filmin ilk set gününde Büşra Pekin ve Ezo Sunal’ın karşılıklı sahneleri çekildi.

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GÜÇLÜ OYUNCU KADROSU

Gerçek ile animasyon dünyasının sınırsız hayal gücünü bir araya getiren “Şam’piyonlar’-Satrancın Gizemli Taşları” adlı film yaz tatilinde ailesiyle dedesinin yanına giden Efe’nin satrançla tanışmasını konu alıyor. Murat Yıldırım ve Büşra Pekin’in başrolünü paylaştığı filmde Erdal Özyağcılar ve Ezo Sunal’ın yanı sıra çocuk oyuncular Mert Ege Ak, Ebrar Alya Demirbilek ve Nehir Nazlı Yağcı yer alıyor.

10 OCAK’TA VİZYONDA

Filmin çekimleri de önceki gün İstanbul’da başladı. Filmin ilk set gününde Büşra Pekin ve Ezo Sunal’ın karşılıklı sahneleri çekildi. Yapımcılığını Polat Yağcı’nın üstlendiği, Poll Films imzalı filmin yönetmen koltuğunda ise Mustafa Kotan oturuyor. “Şam’piyonlar’-Satrancın Gizemli Taşları” filminin 10 Ocak 2025’te vizyonda olması planlanıyor.

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#Şam’Piyonlar’-Satrancın Gizemli Taşları#Ezo Sunal#Büşra Pekin

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