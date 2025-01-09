Şampiyonlar doğum gününde buluştu

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Türkiye’nin ilk satranç konulu reel-animasyon filmi olarak lanse edilen “Şam’piyonlar-Satrancın Gizemli Taşları” filminin oyuncuları önceki akşam Etiler’de bulunan Kile Restoran’da bir araya geldi.

Film ekibi, başrol oyuncularından Ezo Sunal’ın doğum gününü de kutladı. Filmin yapımcısı Polat Yağcı’nın organize ettiği geceye Ahsen Yağcı, Murat Yıldırım-Iman Elbani, Nilgün Belgün, Ali Poyrazoğlu ve Erdal Özyağcılar da katıldı.

41 yaşına giren Ezo Sunal, “Bu sene çok enteresan başladı. Yeni yıl, yeni film ve yeni yaş. Umarım herkes için çok güzel bir yıl olur. Düşünülmek çok güzel. Ama burada herkesle beraber olmak daha değerli. Dileğimi tutuyorum ve pastamı kesiyorum” dedi.

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İlk defa filmde oynuyor



Murat Yıldırım, geceye eşi Iman Elbani ile katıldı. Yıldırım, “Ezo ile ilk defa bu filmde tanıştım. Kardeşimi oynadı. Çok kısa zamanda birbirimize karşı çok güzel duygular besledik. Bu arada ilk defa bir filmde oynuyormuş. O çok enteresan. Daha çok tiyatro yapıyor. Çok yetenekli” dedi.