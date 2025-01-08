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Şampiyonlar basınla buluştu

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#Şam’Piyonlar-Satrancın Gizemli Taşları#Erdal Özyağcılar#Murat Yıldırım
Şampiyonlar basınla buluştu
Oluşturulma Tarihi: Ocak 08, 2025 08:45

Türkiye’nin ilk satranç konulu reel-animasyon filmi olarak lanse edilen “Şam’piyonlar-Satrancın Gizemli Taşları” için önceki gün Mövenpick İstanbul Bosphorus Hotel’de basın toplantısı düzenlendi.

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Toplantıya filmin oyuncuları Murat Yıldırım, Büşra Pekin, Erdal Özyağcılar, Ezo Sunal, Mert Ege Ak, EbrarAlya Demirbilek ve Nehir Nazlı Yağcı katıldı. Ekip, filmi sadece çocukların değil, yetişkinlerin de keyifle izleyeceklerini söyledi.

Şampiyonlar basınla buluştu

Erdal Özyağcılar, filmde rol alan çocuk oyuncularla poz verdi.

Yapımcılığını Polat Yağcı’nın, yönetmenliğini Mustafa Kotan’ın üstlendiği, yaz tatilinde ailesiyle dedesinin yanına giden Efe’nin satrançla tanışmasını konu alan “Şam’piyonlar-Satrancın Gizemli Taşları” 10 Ocak’ta vizyona girecek.

Şampiyonlar basınla buluştu

Ezo Sunal

 

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#Şam’Piyonlar-Satrancın Gizemli Taşları#Erdal Özyağcılar#Murat Yıldırım

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