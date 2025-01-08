Şampiyonlar basınla buluştu

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Toplantıya filmin oyuncuları Murat Yıldırım, Büşra Pekin, Erdal Özyağcılar, Ezo Sunal, Mert Ege Ak, EbrarAlya Demirbilek ve Nehir Nazlı Yağcı katıldı. Ekip, filmi sadece çocukların değil, yetişkinlerin de keyifle izleyeceklerini söyledi.

Erdal Özyağcılar , filmde rol alan çocuk oyuncularla poz verdi.Yapımcılığını Polat Yağcı’nın, yönetmenliğini Mustafa Kotan’ın üstlendiği, yaz tatilinde ailesiyle dedesinin yanına giden Efe’nin satrançla tanışmasını konu alan “ Şam’piyonlar-Satrancın Gizemli Taşları ” 10 Ocak’ta vizyona girecek.

Ezo Sunal