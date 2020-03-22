Şampiyon dizisi yeni bölüm ne zaman? Şampiyon bu akşam neden yok?

Tolgahan Sayışman'ın başrolünde yer aldığı Şampiyon dizisinin bu akşam tekrar bölümü ile yayınlanacağı duyuruldu. Dizinin twitter adresi üzerinden yapılan açıklamayla beraber, TRT1 ekranlarını açan diziseverler, Şampiyon'un 25. bölümünün tarihini araştırmaya başladı. Peki, Şampiyon ne zaman? Şampiyon bu hafta neden yok? İşte, o konuyla ilgili bilgiler...

ŞAMPİYON NEDEN YOK?

Şampiyon dizisi bu akşam 24. tekrar bölümü ile yayınlanacak. Dizinin yeni bölümünün neden yayınlanmadığı ise henüz bilinmiyor. Konuyla ilgili gelişmeleri haberlerimizden takip edebilirsiniz.

25. BÖLÜM ÖZETİ

Yaman hocayı kaybetmek herkesi derinden üzmüştür. Fırat, Zafer ve Nesli bir babayı kaybetmenin en derin acısını yaşamaktadırlar. Cenaze sırasında Yaman’ın vasiyeti olduğu ortaya çıkar.

Öte yandan Suna bir şekilde Elif’in asıl amacının Fırat ve Yaman’ı kullanıp Derviş’in imparatorluğunun başına geçmek olduğunu öğrenmiştir. Elif’e herşeyini toplayıp gitmesini söyler.

Zafer, tefeciye olan borcunu bitirmek için kafes dövüşlerine devam etmektedir. Bu durum Tansel’in kulağına gider. Zafer için kötü bir planı vardır.

Paraların yerini öğrenen Elif ikilemde kalmıştır. Suna’ya Fırat’ı sevdiğini ve onun için mücadele edeceğini söyler.

Kerem’in bir an önce boksa dönmek için kendini zorladığını gören Suna bu durumdan Nesli’yi sorumlu tutar ve ikilinin görüşmesini istemediğini söyler.

Yaman’ın mektubuna ulaşan Fırat Derviş’in paralarını Güneş’e bıraktığını öğrenmiştir. Ancak bu paralarla ilgili başka bir planı vardır. Bu konuda Suna’dan yardım ister.

Fırat’ı takip ederek paraların yerini öğrenen Tansel ve Duman paraları alırken onları bekleyen kötü sürprizden haberleri yoktur.

Suna Elif ile ilgili gerçeği kanıtlı bir şekilde Fırat’a gösterir. Fırat şok olur.

Dizinin yeni bölümünün 29 Mart Pazar akşamı yayınlanması bekleniyor.