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Salonu ağlatan konuşma

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#Cem Davran#50. Pantene Altın Kelebek#Narin Güran
Oluşturulma Tarihi: Aralık 11, 2024 08:35

Cem Davran ve Çağla Şıkel’in sunumuyla ekrana gelen 50. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni’nde 2024 yılında kaybettiğimiz kıymetli isimler, hazırlanan özel bir VTR ile anıldı. VTR’de ölümüyle tüm Türkiye’yi yasa boğan Narin Güran da unutulmadı. Narin’in fotoğrafının sahneye yansımasının ardından gecenin sunucusu Cem Davran tüm salonu duygulandıran bir konuşmaya imza attı.

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BENİ BÖYLE YETİŞMEDİM

 “Çok şey söylendi ama sonunda Narin’in fotoğrafını gördükten sonra çok uzun zamandır hissettiğim bir şeyi bu yaşta size söyleyeyim. Hakikaten umutlulardandım, umutsuzlar tarafına geçmek üzereyim. Erkekliğimden utanıyorum böyle olaylar gördükçe. Yemin ediyorum size. Halledemiyoruz biz bu meseleyi. Çocuklarımıza, kız çocuklarımıza, kadınlarımıza, genç kızlarımıza sahip çıkamıyoruz. Oysa beni annem böyle yetiştirmedi.”

KIZLARIMIZA SAHİP ÇIKALIM

“Mesela benim 2 tane oğlum var. Biri 32, diğeri 27 yaşında. İlk andan, yani konuşmaya başladığımız ilk andan itibaren onlara söylediğimiz şeydir ‘asla bırak sözle şunla bunla gözle bile bir kabalık yapmayacaksın kız arkadaşına, eşine...’ Biz böyle büyüttük. Ama bazı annelerin yanından bazı adamlar çıktı ve beni erkekliğimden utanır hale getirdi artık. Düzelelim... Kızlarımıza, Narinlerimize yalvarıyorum sahip çıkalım. Lütfen özgürlük verelim onlara.”

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#Cem Davran#50. Pantene Altın Kelebek#Narin Güran

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