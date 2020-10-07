Saliha Çalışkan'a ne oldu? Müge Anlı’daki Saliha Çalışkan olayı nedir? İşte son durum

25 Haziran 2018’de Mersin Silifke’den kayboldu. Kaybolmadan önce son olarak halı dokuma ipi almaya gittiği ortaya çıkan Saliha Çalışkan, şiddet gördüğü 2. eşinden boşanmak içi dava açmıştı. Cinayete kurban gittiği düşünülen Saliha Çalışkan’ın kaybolmadan 20 gün önce eski eşi Ali Çelik’ten 13 bin lira tazminat aldığı öğrenildi. Saliha Çalışkan’ın cinayete kurban gitmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Genç kadının kaybında iki kişiden şüphe ediliyor. İşte Saliha Çalışkan olayında son gelişmeler…



Aile, Saliha Çalışkan’ın en son görüştüğü isim olan Bayram Güceoğlu ve boşanma aşamasındaki eşi Tuncay Bey’den şüpheleniyor. Saliha’nın kuzeni Yahya Göztaşı, ikinci eşi Tuncay’ın “çocuk benden değil” dediğini iddia etti. DNA testi yaptırdığını söyleyen Tuncay Bey, Saliha Hanım’la evlenirken ailesini karşısına aldığını bu nedenle DNA testi yaptırdığını söyledi.

Saliha’nın kız kardeşi Emine Keleş ise Tuncay’ın daha önce her defasında kendisini aramasına rağmen, ablası kaybolduktan sonra hiç aranmamasına dikkat çekti. Emine Keleş, ablasının Tuncay’ı cezaevine attıracak bilgiler bildiğini bu nedenle ortadan kaldırılmış olabileceğini iddia etti.