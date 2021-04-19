Salih Demirel kimdir, nasıl öldü? Salih Demirel'in ölümüyle ilgili gelişmeler

Salih Demirel’in Müge Anlı’nın programına katılan gözü yaşlı annesi ve kız kardeşi genç adamın yakılarak öldürülmüş olabileceğini iddia ediyor.

Demirel’in annesi oğlunun ölmeden önce kendisine “Anne ben tehdit alıyorum, gece yatarken başımın altında demir saklıyorum” dediği öğrenildi. Olay günü ise Salih Demirel’in bulunduğu şekil ise şüpheleri üzerine çekti. Demirel’in ablası, ağabeyinin cesedinin çömelmiş bir vaziyette bulunduğu bu yüzden kasten yakıldığını iddia etti. Ev arkadaşı ile beraber 6 ay birlikte yaşayan Salih Demirel’in daha sonra ise arkadaşını ev eşyalarını çaldığı gerekçesiyle evden göndermesiyle birlikte tehdit almaya başladığı iddia edildi. Söz konusu arkadaşın madde kullandığı ve başka kişileri de eve getirdiği de bir diğer iddia.

Yapılan iddialara göre arkadaşı Salih Demirel’i kendisini yeniden eve alması için tehdit ettiği söylendi.

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