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Salih Bademci: Herkes tiyatro yapmasın

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#Demet Akbağ#Salih Bademci#Sinem Ünsal
Salih Bademci: Herkes tiyatro yapmasın
Oluşturulma Tarihi: Haziran 26, 2024 07:48

Aydınlıkevler’in oyuncuları Demet Akbağ, Burak Dakak, Salih Bademci ve Sinem Ünsal önceki gün basın mensuplarıyla 1 Temmuz’da Maslak Uniq’te gerçekleşecek 100’üncü oyun için bir araya geldi.

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Oyuncular, 100. oyun için mutlu olduklarını söyledi. Yıllar sonra “Aydınlıkevler” ile tiyatro sahnesine dönen Demet Akbağ, “Çok özlemişim sahneyi. Bu sahnede olmanın keyfi hiçbir şeyde yok” açıklamasını yaptı.

Salih Bademci: Herkes tiyatro yapmasın

“Her oyuncu tiyatro sahnesinden geçmeli mi?” sorusuna ise Salih Bademci şu yanıtı verdi: “Hayır geçmemeli. Yeten geçmeli, yetmeyen geride kalıp seyirci olarak izleyebilir. İzleyici olarak başımızın üzerinde yerleri var. Herkes tiyatro yapmasın, ne olur. Herkes, her şeyi yapacak diye bir şey yok. Ben de her şeyi yapmıyorum, onlar da yapmasın.”

 

 

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#Demet Akbağ#Salih Bademci#Sinem Ünsal

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