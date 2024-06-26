Salih Bademci: Herkes tiyatro yapmasın

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Oyuncular, 100. oyun için mutlu olduklarını söyledi. Yıllar sonra “Aydınlıkevler” ile tiyatro sahnesine dönen Demet Akbağ, “Çok özlemişim sahneyi. Bu sahnede olmanın keyfi hiçbir şeyde yok” açıklamasını yaptı.

“Her oyuncu tiyatro sahnesinden geçmeli mi?” sorusuna ise Salih Bademci şu yanıtı verdi: “Hayır geçmemeli. Yeten geçmeli, yetmeyen geride kalıp seyirci olarak izleyebilir. İzleyici olarak başımızın üzerinde yerleri var. Herkes tiyatro yapmasın, ne olur. Herkes, her şeyi yapacak diye bir şey yok. Ben de her şeyi yapmıyorum, onlar da yapmasın.”