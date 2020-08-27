Salgın filmi ne zaman, kaç yılında çekildi? İşte Salgın filmi oyuncuları ve konusu

Salgın filmi bu akşam yeniden izleyici karşısına çıkacak. Salgın filmi oyuncuları ve konusu merak edilen konular arasında yerini aldı. Filmde Ben ve Lisa isimli iki muhabirin başına gelenler anlatılıyor. İkili hırslarına ve tutkularına uyacak hikayeler aramaktadırlar. Sonunda bulurlar da, çünkü belediye başkanı, yaratık istilasını umutsuzca durdurmaya çalıştığını iddia eden, çok korkmuş bir adam tarafından öldürülür

SALGIN FİLMİ KAÇ YILINDA ÇEKİLDİ?

Film 2008 yılında yayınlanmıştır.

SALGIN FİLMİ KONUSU

Ben ve Lisa, Boston Daily gazetesi için çalışan ve birbirlerine kırgın iki muhabirdir. Hırslarına ve tutkularına uyacak hikayeler aramaktadırlar. Sonunda bulurlar da, çünkü belediye başkanı, yaratık istilasını umutsuzca durdurmaya çalıştığını iddia eden, çok korkmuş bir adam tarafından öldürülür. Üstelik bu istila devletin en üst kademesinden başlayarak hızla ilerlemektedir. Bu gidişi durdurmak için, Ben ve Lisa, korkutucu kaynağı süzmek zorundadırlar. İşleri çok zordur, çünkü her adımda karşılarına çıkan düşman insan görünümlü yaratıklar olmaya başlamıştır.

SALGIN FİLMİ OYUNCULARI

Filmin oyuncuları arasında Gil Bellows, Maxim Roy, Glenda Braganza, Mark Camacho yer alıyor.