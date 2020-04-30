Salako ne zaman ve nerede çekildi? Salako filminin oyuncuları kimler?

Atıf Yılmaz'ın yönetmen koltuğunda oturduğu Salako'da; yanaşma Salako ile Ağa'nın kızı Emine’nin aşk hikâyesi anlatılır. Salako, Ağa'nın kızı Emine’ye âşıktır. Babasının başkasıyla zorla evlendirmek istediği Emine’nin kalbi ise eşkıya Hamido’dadır. İşte, Salako filmi hakkında merak edilenler...

Türk sinemasının sevilen yönetmeni Atıf Yılmaz'ın yönettiği film İstanbul'da çekildi. Çatalca'daki İnceğiz mağaraları ve Kestanelik ile Örcüncü köylerinde filmin çekimleri yapıldı.

FİLMİN KONUSU

Köyde ağanın yanında çalışan saf oğlan Salako, ağanın kızı Emine'ye aşıktır. Emine'nin gönlü ise yıllar önce kendisine bir mendil bırakan eşkıya Hamido'dadır. Babasının kendisini zorla evlendirmek istediğini öğrenen Emine, Salako'yu da yanına alarak evden kaçar. Salako ise Emine'nin de kendisini sevdiğini zannederek safça Emine'ye yardım eder. Tesadüfler sonucu Salako, dağda eşkıyayı alt etmeye başlayınca, tüm köyde namı yürür. Artık Salako gerçeklerin farkına varmaya başlamıştır.

OYUNCU KADROSU

1974 yılında çekilen filmde şu isimler rol almıştı; Kemal Sunal, Meral Zeren, İhsan Yüce, Talat Gözbak, Nevzat Okçugil, Özden Yüce, Sevinç Okşar, Oktar Durukan, Mete İnselel, İhsan Baysal, Kudret Karadağ, Yusuf Sezer, Necdey Yakın, Ahmet Kostaria, Yaşar Güçlü ve Urfalı Babi