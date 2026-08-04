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Saksıdan lambader yaptı

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#Nurgül Yeşilçay#Sosyal Medya#Resim Sergisi
Saksıdan lambader yaptı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 04, 2026 08:20

Bir süredir şehir hayatından uzak yaşamını sürdüren ve resim çalışmalarıyla da adından söz ettiren Nurgül Yeşilçay, bu kez yaratıcılığını dekorasyonda konuşturdu. Pazardan aldığı saksıları bahçe lambaderine dönüştüren oyuncu, ortaya çıkan renkli tasarımı sosyal medya hesabından paylaştı.

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‘HARİKA OLDU’

Oyunculuk kariyerinin yanı sıra son yıllarda resim yapan ve sergiler açan Nurgül Yeşilçay, el emeği tasarımlarıyla da dikkat çekiyor. Ünlü oyuncu, farklı boy ve renklerdeki saksıları üst üste yerleştirerek hazırladığı bahçe lambaderini takipçilerinin beğenisine sundu.

Saksıdan lambader yaptı

‘EYLÜLE KADAR OYALANIN’

Nurgül Yeşilçay paylaşımına, “Bakın bunu önceden yapmıştım, şimdi koyuyoruz. Harika oldu ama harika yapabilenler denesin mutlaka. Eylüle kadar oyalanın, sonra zaten dizi başlıyor” notunu düştü. Ünlü oyuncunun “dizi başlıyor” sözleri, yeni sezonda yeniden setlere döneceğinin sinyali olarak yorumlandı.

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Saksıdan lambader yaptı

 

 

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#Nurgül Yeşilçay#Sosyal Medya#Resim Sergisi

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