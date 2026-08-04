Saksıdan lambader yaptı

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‘HARİKA OLDU’

Oyunculuk kariyerinin yanı sıra son yıllarda resim yapan ve sergiler açan Nurgül Yeşilçay, el emeği tasarımlarıyla da dikkat çekiyor. Ünlü oyuncu, farklı boy ve renklerdeki saksıları üst üste yerleştirerek hazırladığı bahçe lambaderini takipçilerinin beğenisine sundu.

‘EYLÜLE KADAR OYALANIN’

Nurgül Yeşilçay paylaşımına, “Bakın bunu önceden yapmıştım, şimdi koyuyoruz. Harika oldu ama harika yapabilenler denesin mutlaka. Eylüle kadar oyalanın, sonra zaten dizi başlıyor” notunu düştü. Ünlü oyuncunun “dizi başlıyor” sözleri, yeni sezonda yeniden setlere döneceğinin sinyali olarak yorumlandı.

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