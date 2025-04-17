Şakir Paşa Konağı'nda ikinci yangın

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Taki lakaplı yapım sorumlusu Serkan Sükyen (43) ise dumandan etkilenerek kalp krizi geçirdi. Büyükada Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Sükyen, hayatını kaybetti.

Sükyen’in yakın zamanda kalp ameliyatı geçirdiği öğrenildi.

Medyapım Televizyon ve Filmcilik A.Ş’den yapılan açıklamada “Yangın söndürüldükten sonra sevgili Serkan Sükyen’in ebediyete göç etmesine neden olan elim olay yaşanmıştır. Kalp krizi olduğunu düşündüren bir durumda köşkün dışında bir anda bilincini kaybetmesi üzerine kendisi prodüksiyon aracıyla 5 dakika içinde hastaneye yetiştirilmiştir. Yapılan tüm müdahalelere rağmen maalesef hakkın rahmetine kavuşmuştur” denildi.

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Yangının çıkış nedeniyle ilgili itfaiye raporu beklenirken, soruşturma başlatıldı. Dizinin oyuncuları ve set çalışanları evlerine gönderildi. Çekimlere de ara verildi. Daha önce de çıkan yangında dizininKartal’daki platosu kül olmuştu.