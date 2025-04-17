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Şakir Paşa Konağı'nda ikinci yangın

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#Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler Ve Skandallar#Medyapım Televizyon Ve Filmcilik A.Ş#Büyükada
Şakir Paşa Konağında ikinci yangın
Oluşturulma Tarihi: Nisan 17, 2025 08:14

“ŞAKİR Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar” dizisinin Büyükada’da çekimlerinin yapıldığı konakta yangın çıktı.

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Taki lakaplı yapım sorumlusu Serkan Sükyen (43) ise dumandan etkilenerek kalp krizi geçirdi. Büyükada Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Sükyen, hayatını kaybetti.

Sükyen’in yakın zamanda kalp ameliyatı geçirdiği öğrenildi.

Medyapım Televizyon ve Filmcilik A.Ş’den yapılan açıklamada “Yangın söndürüldükten sonra sevgili Serkan Sükyen’in ebediyete göç etmesine neden olan elim olay yaşanmıştır. Kalp krizi olduğunu düşündüren bir durumda köşkün dışında bir anda bilincini kaybetmesi üzerine kendisi prodüksiyon aracıyla 5 dakika içinde hastaneye yetiştirilmiştir. Yapılan tüm müdahalelere rağmen maalesef hakkın rahmetine kavuşmuştur” denildi.

Şakir Paşa Konağında ikinci yangın

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Yangının çıkış nedeniyle ilgili itfaiye raporu beklenirken, soruşturma başlatıldı. Dizinin oyuncuları ve set çalışanları evlerine gönderildi. Çekimlere de ara verildi. Daha önce de çıkan yangında dizininKartal’daki platosu kül olmuştu.

 

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#Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler Ve Skandallar#Medyapım Televizyon Ve Filmcilik A.Ş#Büyükada

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