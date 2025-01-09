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Sakın Dışarı Çıkma filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?

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Sakın Dışarı Çıkma filminin konusu nedir, oyuncuları kimler
Oluşturulma Tarihi: Ocak 09, 2025 17:25

Christian Alvart tarafından yazılan, ortak yapımcılığını üstlenilen ve yönetilen Sakın Dışarı Çıkma filmi 9 Ocak Perşembe akşamı TRT 1 ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Başrollerinde Hannah Herzsprung, Christiane Paul, Emily Kusche ve Carlo Thoma 'nın paylaştığı film aksiyon sahneleriyle izleyicileri ekran karşısına kilitliyor. Peki, Sakın Dışarı Çıkma filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?

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Sakın Dışarı Çıkma filmi konusu ve oyuncuları ile dikkat çekiyor. Filmde Wotan Wilke Möhring, gizemli bir adam tarafından aranıp kendisine bir miktar para vermesi istenen ve bunu yapmazsa arabasını kendisi ve çocuklarıyla birlikte havaya uçuracağını söyleyen bir adamı canlandırmaktadır.

SAKIN DIŞARI ÇIKMA KONUSU

Sakin bir yaşantısı olan Karl, sevgi dolu bir baba ve eştir. Beklenmedik bir şekilde çocukları Josefine ve Marius'u arabayla okula götürürken tanımadığı bir adam tarafından aranır ve tehdit edilir. Arayan kişi arabanın koltuklarının altına bombalar yerleştirdiğini, eğer dediklerini yapmazsa sevdiklerine zarar vereceğini ve hayatını da tehlikeye atabileceğini söyler. Karl, koltuğundan kalktığı an patlamaya planlanmış bombalarla amansız bir maceranın ve gerilimin içine düşmüştür. Hayatını, parasını ve ailesini kaybetmek üzere olan Karl için aldığı tehdit telefonu ile zamana karşı ölümcül bir yarış başlar. Ne pahasına olursa olsun, sevdiklerini korumak ve kendini kurtarmak için çaresizce bir çözüm arayışına girer.

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SAKIN DIŞARI ÇIKMA OYUNCULARI

Wotan Wilke Möhring Karl Brendt rolünde

Hannah Herzsprung Pia Zach rolünde

Emily Kusche Josefine Brendt rolünde

Carlo Thoma Marius Brendt rolünde

Simone Brendt rolünde Christiane Paul

Marc Hosemann Lukas rolünde

Fahri Yardım Ömer Çiçek rolünde

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