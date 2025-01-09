Sakın Dışarı Çıkma filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?

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Sakın Dışarı Çıkma filmi konusu ve oyuncuları ile dikkat çekiyor. Filmde Wotan Wilke Möhring, gizemli bir adam tarafından aranıp kendisine bir miktar para vermesi istenen ve bunu yapmazsa arabasını kendisi ve çocuklarıyla birlikte havaya uçuracağını söyleyen bir adamı canlandırmaktadır.
Sakin bir yaşantısı olan Karl, sevgi dolu bir baba ve eştir. Beklenmedik bir şekilde çocukları Josefine ve Marius'u arabayla okula götürürken tanımadığı bir adam tarafından aranır ve tehdit edilir. Arayan kişi arabanın koltuklarının altına bombalar yerleştirdiğini, eğer dediklerini yapmazsa sevdiklerine zarar vereceğini ve hayatını da tehlikeye atabileceğini söyler. Karl, koltuğundan kalktığı an patlamaya planlanmış bombalarla amansız bir maceranın ve gerilimin içine düşmüştür. Hayatını, parasını ve ailesini kaybetmek üzere olan Karl için aldığı tehdit telefonu ile zamana karşı ölümcül bir yarış başlar. Ne pahasına olursa olsun, sevdiklerini korumak ve kendini kurtarmak için çaresizce bir çözüm arayışına girer.
SAKIN DIŞARI ÇIKMA OYUNCULARI
Wotan Wilke Möhring Karl Brendt rolünde
Hannah Herzsprung Pia Zach rolünde
Emily Kusche Josefine Brendt rolünde
Carlo Thoma Marius Brendt rolünde
Simone Brendt rolünde Christiane Paul
Marc Hosemann Lukas rolünde
Fahri Yardım Ömer Çiçek rolünde