Sakar Şakir filmi ne zaman çekildi? Sakar Şakir filminin oyuncuları kimler, konusu ne?

Natuk Baytan'ın yönetmenliğini yaptığı unutulmaz filmler arasında yer alan Sakar Şakir, oyuncu kadrosu ve konusu ile merak konusu oldu. Dizinin televizyonda yayınlanmasıyla beraber, Sakar Şakir'in ne zaman çekildiği izleyenler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Sakar Şakir filminin oyuncuları kim? Sakar Şakir ne zaman çekildi? İşte, filmle ilgili detaylar.

SAKAR ŞAKİR FİLMİNİN KONUSU NE?

1977 yılında çekilen Sakar Şakir filminde sakarlığıyla çevresindekileri bıktıran Şakir'e İstanbul'da ölen amcasından büyük bir miras kalır. Fakat mirası paylaşmak istemeyen bir akrabası onu ortadan kaldırmak için planlar yapmaya başlar.Fakat Şakir yine sakarlıklarıyla olaylardan kurtulmayı başarır. Bu olaylar sırasında yolda ve İstanbul'da karşılaştığı Gardrop Fuat ile kovalamacaları sürmektedir. Filmin sonunda akrabası malları alamayacağını anlar ve delirir. Şakir ise yine sakarlık yaparak dükkânını havaya uçurur ve köyüne geri döner. (Filme göre İstanbul'un yarısı dükkânın patlamasıyla yanmıştır)

SAKAR ŞAKİR OYUNCULARI KİMLER?

Natuk Baytan'ın yönetmenliğini yaptığı Sakar Şakir filminde, Kemal Sunal, Adile Naşit, Ali Şen, Ünal Gürel, Macit Flordun, Necdet Yakın, Atilla Ergün, Kamer Sadık, Hakkı Kıvanç, Ayfer Feray, Ayfer Feray, Yusuf Sezer, Yusuf Sezer, Yavuz Şeker, İhsan Bilsev, İhsan Bilsev gibi oyuncular yer alıyor.