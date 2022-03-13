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Sait Genay: Şöhret olmak kolay sanatçı olmak zor

#Sait Genay#Hülya Koçyiğit#Film Gibi Hayatlar
Sait Genay: Şöhret olmak kolay sanatçı olmak zor

Oyuncu Sait Genay, Hülya Koçyiğit’in TRT 2 ekranlarında yayınlanan “Film Gibi Hayatlar” programına konuk oldu.

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Genay, herkesin sanatçı olamayacağını söyledi: “Şöhret olmak problem değil ama sanatçı olmak çok zor. Herkes olamaz. Gençleri görüyorum. Şöhreti ben sevmiyorum. Tanınmak güzel. Tanınmayı kabul ediyorum fakat şöhret ulaşılamaz gibi görünüyor.”

Oyuncu, mesleğe ilk başladığı yıllarda Gazanfer Özcan’dan çok şey öğrendiğini belirtti: “Gazanfer Abi, ayaklı konservatuvardı. Ben sahne üzerinde nasıl durulması gerektiğini ondan öğrendim.”

Kariyerinde 100’e yakın dizide ve birçok sinema filminde rol alan Genay, “Bu ülkede tiyatroya çok önem veriliyor mu, verilmiyor mu bende soru işareti. Ama sinemadan ziyade diziler, çok fazla seyircinin önünde. Çok dikkat ettim, seyredenler konuya hâkim değiller. Orada bir şey anlatılıyor. Ama bunu takip etmiyorlar” dedi.

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#Sait Genay#Hülya Koçyiğit#Film Gibi Hayatlar

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