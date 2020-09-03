Saide Guliyeva kimdir nereli kaç yaşında?

Azerbeycan Bakü'de dünyaya gelen Saide Guliyeva, altı kisilik bir ailenin en küçük ferdi. İlk ve orta öğrenimini Bakü’de tamamladıktan sonra ailesiyle birlikte İstanbul’a yerlesti. Altı yasından beri piyano çalan sanatçı, lise döneminde Azerbeycan'ın ünlü sanatçılarından olan Arif Babayev’den özel müzik eğitimi aldı. Müzik onun için vazgeçilmez bir tutku olunca, müzik hayatına Haliç Üniversitesi Konservatuar bölümünde devam etti. Konservatuar döneminde Feryal Öney'den de şan dersleri alan Saide Guliyeva, müzik dünyasının yakından tanıdığı birçok sanatçıya vokal de yaptı. Saide, Yıldız Teknik Üniversitesinde pedogojik eğitimini tamamladıktan sonra beş yıl boyunca piyano öğretmenliği yaptı ve halen sahne hayatına devam ediyor.