Saide Guliyeva kimdir nereli kaç yaşında?
Saide Guliyeva, katıldığı programlar dolayısıyla izleyicilerin araştırdığı isim olmaya başladı. Azerbaycan doğumlu olan Saide Guliyeva, müzik hayatına İstanbul'a yerleşmesinin ardından başlangıç yaptı. Henüz 6 yaşındayken piyano çalmaya başlayan Saide Guliyeva, lise yıllarında ise bu ilgisini aldığı eğitimlerle devam ettirdi. Peki, Saide Guliyeva kimdir nereli kaç yaşında? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler
Azerbeycan Bakü'de dünyaya gelen Saide Guliyeva, altı kisilik bir ailenin en küçük ferdi. İlk ve orta öğrenimini Bakü’de tamamladıktan sonra ailesiyle birlikte İstanbul’a yerlesti. Altı yasından beri piyano çalan sanatçı, lise döneminde Azerbeycan'ın ünlü sanatçılarından olan Arif Babayev’den özel müzik eğitimi aldı. Müzik onun için vazgeçilmez bir tutku olunca, müzik hayatına Haliç Üniversitesi Konservatuar bölümünde devam etti. Konservatuar döneminde Feryal Öney'den de şan dersleri alan Saide Guliyeva, müzik dünyasının yakından tanıdığı birçok sanatçıya vokal de yaptı. Saide, Yıldız Teknik Üniversitesinde pedogojik eğitimini tamamladıktan sonra beş yıl boyunca piyano öğretmenliği yaptı ve halen sahne hayatına devam ediyor.
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