Sahte Kabadayı filminin konusu, ne oyuncuları kimler?
Yönetmen koltuğunda Natuk Baytan'ın oturduğu ve Yeşilçam'ın unutulmaz ismi Kemal Sunal'ın başrol olarak kadrosunda yer aldığı 1976 yapımı Sahte Kabadayı filmi, konusu ve oyuncu kadrosu ile bugün bile konuşuluyor. Peki, Sahte Kabadayı filminin konusu ne? Oyuncuları kimler?
Kemal, pişmaniye satarak geçimini sağlayan saf bir delikanlıdır. Bir gün babasının ünlü bir kabadayı olduğunu öğrenir. O andan itibaren de yaşamı tamamen değişir. Bir karıncayı bile incitmekten korkan Kemal, birden kendini bitirim kabadayıların arasında bulur. Onu koruyan tek şey tesadüfler ve şansıdır. İşte, Sahte Kabadayı filmi hakkında merak edilenler...
FİLMİN GENEL KONUSU
Mafya babasının oğlu olan Kemal, babasından habersiz tren garlarında pişmaniye satmaktadır. Saf ve gözü fazla açık olmayan Kemal aynı zamanda önüne gelen herkese kafa tutmaktadır. Babasının bir iş görüşmesi sırasında Muhtar isimli adamı tarafından öldürülmesi üzerine babasının mirası bölünür. Babasının sağ kolu olan avukat, Kemal'e ulaşarak durumu anlatır. Avukat sayesinde babasının mirasını geri almak için İstanbul'un en namlı kabadayılarının mekanını tek tek ziyaret eder ve Baba'nın oğlu Kemal diye nam salmaya başlar. Muhtar'ın babasının katili olduğundan habersiz yanında gezdirir. Muhtar her seferinde onu tuzağa düşürmek için planlar kurmaya başlar lakin Kemal saflığı ve şapşallığı yüzünden her zaman tuzaklardan kurtulmayı başarır ve olaylar gelişir.
OYUNCU KADROSU
Kemal Sunal - Kemal
Kazım Kartal - Muhtar
Yavuz Selekman - Hamdi
Mümtaz Ener - Avukat
Hasan Ceylan - Dikiştutmaz Sabri
Ekrem Gökkaya - Kiralık katil
Hakkı Kıvanç - Hayri
İbrahim Kurt - Kulaksız İbo
Baki Tamer - Komiser Yılmaz
Yüksel Gözen -
Ata Saka -
Kenan Karagöz - Sadık
Ferhat Ünal -
Hasan Bayraktar -
Coşkun Göğen - Şişçi Coşkun
Celal Yonat -
Yusuf Sezer - Sadi
Yusuf Çağatay -
Muzaffer Civan -
Cevdet Balıkçı -
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