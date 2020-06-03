Sahte Kabadayı filminin konusu, ne oyuncuları kimler?

Kemal, pişmaniye satarak geçimini sağlayan saf bir delikanlıdır. Bir gün babasının ünlü bir kabadayı olduğunu öğrenir. O andan itibaren de yaşamı tamamen değişir. Bir karıncayı bile incitmekten korkan Kemal, birden kendini bitirim kabadayıların arasında bulur. Onu koruyan tek şey tesadüfler ve şansıdır. İşte, Sahte Kabadayı filmi hakkında merak edilenler...

FİLMİN GENEL KONUSU

Mafya babasının oğlu olan Kemal, babasından habersiz tren garlarında pişmaniye satmaktadır. Saf ve gözü fazla açık olmayan Kemal aynı zamanda önüne gelen herkese kafa tutmaktadır. Babasının bir iş görüşmesi sırasında Muhtar isimli adamı tarafından öldürülmesi üzerine babasının mirası bölünür. Babasının sağ kolu olan avukat, Kemal'e ulaşarak durumu anlatır. Avukat sayesinde babasının mirasını geri almak için İstanbul'un en namlı kabadayılarının mekanını tek tek ziyaret eder ve Baba'nın oğlu Kemal diye nam salmaya başlar. Muhtar'ın babasının katili olduğundan habersiz yanında gezdirir. Muhtar her seferinde onu tuzağa düşürmek için planlar kurmaya başlar lakin Kemal saflığı ve şapşallığı yüzünden her zaman tuzaklardan kurtulmayı başarır ve olaylar gelişir.

OYUNCU KADROSU

Kemal Sunal - Kemal

Kazım Kartal - Muhtar

Yavuz Selekman - Hamdi

Mümtaz Ener - Avukat

Hasan Ceylan - Dikiştutmaz Sabri

Ekrem Gökkaya - Kiralık katil

Hakkı Kıvanç - Hayri

İbrahim Kurt - Kulaksız İbo

Baki Tamer - Komiser Yılmaz

Yüksel Gözen -

Ata Saka -

Kenan Karagöz - Sadık

Ferhat Ünal -

Hasan Bayraktar -

Coşkun Göğen - Şişçi Coşkun

Celal Yonat -

Yusuf Sezer - Sadi

Yusuf Çağatay -

Muzaffer Civan -

Cevdet Balıkçı -