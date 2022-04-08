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Sahte Kabadayı filmi nerede ve ne zaman çekildi? Sahte Kabadayı filmi oyuncuları ve konusu

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Sahte Kabadayı filmi nerede ve ne zaman çekildi Sahte Kabadayı filmi oyuncuları ve konusu

Sahte Kabadayı filmi bu akşam yeniden izleyici karşısına çıkacak. Kemal Sunal’ın sevilen filmlerinden biri olan Sahte Kabadayı’da, Kemal karakterinin babasının bir iş görüşmesi sırasında Muhtar isimli adamı tarafından öldürülmesinin ardından yaşananlar anlatılıyor. Peki, Sahte Kabadayı filmi nerede ve ne zaman çekildi?

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Sahte Kabadayı filmi oyuncuları ve konusu araştırılıyor. 1976 yapımı Sahte Kabadayı filminde, mafya babasının oğlu olan Kemal'in yaşadığı olaylar ele alınıyor. Ünlü isim Kemal Sunal, mafya babasının oğluna hayat veriyor.

SAHTE KABADAYI FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Sahte Kabadayı filminin çekimler İstanbul ve İzmit’te gerçekleştirilmiştir. Film çekimleri Kocaeli ve İstanbul'un çeşitli semtlerinde yapılmıştır.

SAHTE KABADAYI FİLMİ OYUNCULARI

Sahte Kabadayı filmi oyuncuları arasında Kemal Sunal, Kazım Kartal, Suna Selen, Mümtaz Ener, Hakkı Kıvanç, İbrahim Kurt, Hasan Ceylan gibi isimler yer alıyor.

SAHTE KABADAYI FİLMİ KONUSU

Kemal, pişmaniye satarak geçimini sağlayan saf bir delikanlıdır. Bir gün babasının ünlü bir kabadayı olduğunu öğrenir. O andan itibaren de yaşamı tamamen değişir. Bir karıncayı bile incitmekten korkan Kemal, birden kendini bitirim kabadayıların arasında bulur. Onu koruyan tek şey tesadüfler ve şansıdır.

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