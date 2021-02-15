Sahte gelin çetesinde adı geçen Serkan Yıldırım kimdir?

Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programının 12 Şubat tarihli bölümünde sahte gelin Melisay Tosun canlı yayında her şeyi itiraf etmiş, Serkan Yıldırım’ın da sahte gelin çetesinde olduğunu kabul etmişti. Ölümle tehdit edildiği için bugüne kadar gerçekleri açıklayamadığını söyleyen Melisay Tosun gözaltına alındıktan sonra programa bağlanan Serkan Yıldırım ise bütün iddiaları yalanlayarak, Didem Arslan Yılmaz ve ekibine tepki göstermişti.

Sahte gelin çetesinde adı geçen Serkan Yıldırım'ın daha önce defalarca evlendiği ve cezaevine girdiği ortaya çıkmıştı. Didem Arslan Yılmaz’la asla vazgeçme canlı yayına bağlanan ve ismini vermek istemeyen bir kişi 2015 yılında Serkan Yıldırım ile birlikte cezaevinde yaptıkları sırada Serkan'ın kendisine bu işi teklif ettiğini iddia etti.